Tüketici dernekleri uyardı: Para puanlarınızı harcayın

TÜKETİCİ dernekleri, 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği sadakat kartlarda biriken para puanları kullanmaları yönünde tüketicileri uyarıyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum. Aynı şekilde kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz" dedi. Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili İbrahim Güllü ise, "Tüketiciler sadakat kartlarındaki puanlarını, uçuş millerini veya diğer para puan şeklindeki kazanılmış haklarını yılsonunu beklemeden alışverişlerini yapsınlar" diye konuştu.