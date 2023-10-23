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Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:13 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:28

Tüketici güven endeksi 74,6 oldu

Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 71,5 iken Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 oldu.

AA
Tüketici güven endeksi 74,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 4,4 arttı. Eylülde 71,5 olan endeks, ekimde 74,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 6,1 artışla 59,7 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 68,9 iken bu ay yüzde 5,4 artışla 72,6 oldu.

Eylülde 68 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7,2 artışla bu ay 72,9'a çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise eylülde 92,7 iken, ekimde yüzde 0,5 yükselişle 93,2 olarak hesaplandı.

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Tüketici güven endeksi 74,6 oldu
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