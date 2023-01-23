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Giriş Tarihi: 24.1.2023

Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde

Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
ENFLASYONDA başlayan düşüş trendi, asgari ücret ile memur ve emekli aylıklarına yapılan artışlarla alım gücünde yaşanan iyileşme, 24 yıllık EYT sorununun çözümü için atılan adımlar tüketici güven endeksini 16 ayın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi ocak ayında, aralık ayına göre yüzde 4.6 artarak 79.1 ile Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mevcut dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 7.4 artarak 61.6 ile 16 ayın zirvesine ulaştı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 6 artarak 79.9 ile 19 ayın zirvesine, gelecek 12 aylık dönemde ekonomik durum beklentisi ise yüzde 7 artarak 82.7 ile 18 ayın zirvesine ulaştı.
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Tüketici güveni 16 ayın zirvesinde
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