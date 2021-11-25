Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrasında, "Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız" dedi. Bu açıklamaların ardından dövizdeki dalgalanmayı bahane eden, spekülasyon peşinde koşan kimi çevreler ve muhalefet mensupları sosyal medyada operasyona girişerek paylaşımlar yaptı ve panik havası yaratmaya kalkıştı. Toplumun tüm kesiminden Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten paylaşımlar yapıldı. Twitter'da TT olan "DevletiminYanındayım" etiketi ise 1 milyonu aştı, Türkiye tek yürek oldu.