Tüm yetki Enerji Bakanlığı’nda! Rüzgar ve güneş santralleri için yeni dönem başladı

RES VE GES İZİNLERİNDE YETKİ BAKANLIKTA

Yeni düzenlemeye göre, ön lisans veya üretim lisansına sahip RES ve GES projelerinin imar planı ve parselasyon planı onayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Bakanlık ayrıca yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin işlemleri de yürütecek.

İmar planları üst ölçekli planlara uygun şekilde hazırlanacak. Böylece santrallerin planlama aşamasından faaliyete geçişine kadar önemli izin süreçlerinin tek merkezden yürütülmesi sağlanacak.

KURUMLARA 30 GÜNLÜK SÜRE

Planlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşlerinin en geç 30 gün içerisinde verilmesi gerekecek. Uzun süreli etüt veya analiz gerektiren durumlarda ise bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilecek.

Belirlenen süre içerisinde görüş bildirilmemesi halinde ilgili kurum veya kuruluşun projeye ilişkin olumsuz görüşünün bulunmadığı kabul edilecek.

PLANLAR 15 GÜN ASKIDA KALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan imar ve parselasyon planları, Bakanlığın internet sitesinde 15 gün süreyle askıya çıkarılacak.

Bu süre içerisinde planlara itiraz edilebilecek. Yapılan itirazların, askı süresinin sona ermesinden itibaren 15 gün içerisinde karara bağlanması gerekecek.