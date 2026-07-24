Tüm yetki Enerji Bakanlığı’nda! Rüzgar ve güneş santralleri için yeni dönem başladı

Rüzgar enerji santralleri (RES) ve güneş enerji santrallerinin (GES) izin ve ruhsat süreçlerinde yeni dönem başladı. 24 Temmuz 2026 tarihli ve 33319 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ön lisans veya üretim lisansına sahip RES ve GES projelerinin imar ve ruhsat işlemlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tek elden yürütülmesinin önü açıldı.
RES VE GES İZİNLERİNDE YETKİ BAKANLIKTA
Yeni düzenlemeye göre, ön lisans veya üretim lisansına sahip RES ve GES projelerinin imar planı ve parselasyon planı onayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.
Bakanlık ayrıca yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin işlemleri de yürütecek.
İmar planları üst ölçekli planlara uygun şekilde hazırlanacak. Böylece santrallerin planlama aşamasından faaliyete geçişine kadar önemli izin süreçlerinin tek merkezden yürütülmesi sağlanacak.
KURUMLARA 30 GÜNLÜK SÜRE
Planlara ilişkin kurum ve kuruluş görüşlerinin en geç 30 gün içerisinde verilmesi gerekecek. Uzun süreli etüt veya analiz gerektiren durumlarda ise bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilecek.
Belirlenen süre içerisinde görüş bildirilmemesi halinde ilgili kurum veya kuruluşun projeye ilişkin olumsuz görüşünün bulunmadığı kabul edilecek.
PLANLAR 15 GÜN ASKIDA KALACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan imar ve parselasyon planları, Bakanlığın internet sitesinde 15 gün süreyle askıya çıkarılacak.
Bu süre içerisinde planlara itiraz edilebilecek. Yapılan itirazların, askı süresinin sona ermesinden itibaren 15 gün içerisinde karara bağlanması gerekecek.
YAPI RUHSATI İÇİN 30 GÜN SINIRI
Başvuruda herhangi bir eksiklik veya hata bulunmaması halinde yapı ruhsatı en geç 30 gün içerisinde düzenlenecek.
Ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yapımına başlanmayan veya beş yıllık ruhsat süresi içerisinde tamamlanmayan yapılar ise ruhsatsız kabul edilecek.
GES VE RES'LERDE İNŞAAT ALANI NASIL HESAPLANACAK?
Yönetmelikle enerji santrallerinin yapı inşaat alanlarının hesaplanmasına ilişkin esaslar da belirlendi.
GES projelerinde yapı inşaat alanı, panel taşıyıcı ayaklarının zeminde kapladığı toplam alan üzerinden hesaplanacak. RES projelerinde ise rüzgar türbinlerinin zemin altı dahil temel alanı esas alınacak.
KULLANMA İZNİ 30 GÜNDE VERİLECEK
Yapı kullanma izin belgesi başvurularında herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde izin belgesi 30 gün içerisinde verilecek.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuruları ise uygun bulunması durumunda 5 gün içerisinde sonuçlandırılacak.
Ruhsatın düzenlenmesinin ardından 30 gün içerisinde sahada denetim gerçekleştirilecek.
UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLİRSE 15 GÜN SÜRE
Denetimler sırasında mevzuata aykırılık veya uygunsuzluk tespit edilmesi halinde işletmeye eksikliklerini gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün süre verilecek.
Belirlenen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.
RUHSATSIZ YAPILARDA İŞLEMİ BAKANLIK YÜRÜTECEK
Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşmalara ilişkin idari işlemler de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek.
Yıkım kararı verilmesi durumunda uygulama ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından gerçekleştirilecek. Yıkım nedeniyle ortaya çıkan masraflar ise lisans sahibinden tahsil edilecek.
RES ve GES projelerinin izin süreçlerini yeniden düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.