"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Malatya'da mola verdi

Bu sezon ilk seferine başlayan Tarihi Ankara Garı Malatya'da mola verdi. Vali Yardımcısı Talat Tabur, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, TCDD Taşımacılık Yolcu Dairesi Başkanı Erhan Tepe, TCDD 5. Bölge Müdürü Ali Karabey, TCDD Taşımacılık Bölge Müdürü Muzaffer Koç ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, Malatya Garı'nda "Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile kente gelenleri karşıladı.

Karşılamada konuşan Tabur, Malatya'nın çok güzel bir şehir olduğunu, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlattı.

Yolcuların 3 saatlik molada kenti gezeceğini dile getiren Tabur, "İleride gelmek için muhakkak bir sebep bulacaksınız. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Tren yolcuları, yerel müzisyenlerin seslendirdiği ezgiler eşliğinde halay çekti.

Garda kuru kayısı ikram edildi.

"Turistik Diyarbakır Ekspresi", 3 saatlik molanın ardından Diyarbakır'a hareket edecek.