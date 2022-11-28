Turizmciler borcuna sadık çıktı

Rekor üstüne rekor kıran Türk turizm sektörü, bu yıl için hedefleri üçüncü kez revize ederek 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelire yükseltti. Turizmde yakalanan başarılı ivme banka kredilerine de yansıdı. Bankaya olan kredi borçlarını hızla ödeyene turizmciler, 2019'da 21 milyar dolar olan borcunu 2021'de 13 milyar dolara düşürmeyi başardı. Antalya'da 12'nci kez düzenlenen Resort Turizm Kongresi öncesi bir grup gazeteci ile bir araya gelen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmcilerin borcuna sadık odluğunu söyledi. Ateş, "Turizm sektörüne verilen toplam krediler 2020'de 21 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Bu rakam şu anda 13 milyar dolara kadar düştü. Turizm sektöründe son 10 yılda hiç batık kredi yok" dedi.Türkiye'de 100 milyon turiste ulaşmanın hayal olmadığını anlatan Ateş, "Bunları nerede ağırlayacağız? Şu anda 45 milyon turist ağırlarken doluluk oranımız Antalya bölgesinde yüzde 90'lara çıktı. O yüzden önden tedbiri alıp kapasiteyi artırmak için yatırım yapmak gerekli" diye konuştu. Turizm yatırımlarının yavaşladığını anlatan Ateş, şöyle devam etti: "Sektörde son 4-5 yılda 2-3 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Turizm yatırımlarında 2015'e kadar 10 milyar dolar civarındaydık. O tarihten sonra yaşanan bazı talihsizlikler nedeniyle turizm yatırımları inişe geçti. Bankacılık sektörünün turizme yönelik kredileri de azaldı. Bizim sektöre verilen kredilerdeki payımız yüzde 18 düzeyinde ve özel bankalar arasında açık ara birinciliğimiz devam ediyor ama daha önce bunu 3.3 milyar dolar kredi vererek elde ederken, TL kredilere dönüşümün de etkisiyle bu rakam artık 2.3 milyar dolar seviyelerine geriledi. Böylesine altın yumurtlayan bir sektörde yatırımların 20 milyar dolar seviyelerine çıkması lazım."HAKAN Ateş, turizm sektörünün, Türkiye ekonomisinde istihdama yüzde 14'lük katkısı olduğunu belirterek, cari açığın kapatılması açısından da kritik olduğunu vurguladı.