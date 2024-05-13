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Giriş Tarihi: 14.5.2024

Turizmciler Seul Fuarı’na çıkarma yaptı: Güney Koreliler geliyor

Uzak ülkeler stratejisini odağına alan turizmciler, Güney Kore Seul’deki SITF Fuarı’na çıkarma yaptı. 2023 yılında 159 bin Güney Koreli turistin ağırlandığını belirten sektör oyuncuları, “Bu yıl hedef 250 bin turist” dedi

SİNAN ÖZEDİNCİK SİNAN ÖZEDİNCİK
Turizmciler Seul Fuarı’na çıkarma yaptı: Güney Koreliler geliyor
60 milyon turist 60 milyar dolar hedefine kilitlenen Türk turizm sektörü, pazar çeşitlendirmek için dünyayı dolaşıyor. Uzak ülkeler stratejisini ana odağına alan sektör oyuncuları, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 39'uncusu düzenlenen Seoul International Travel Fair (SITF) Fuarı'na çıkarma yaptı. 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuara Türk turizmciler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda katılım sağladı.




İLGİLERİ ARTIYOR

Güney Kore'nin Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün katlanarak arttığını belirten turizmciler, "2022'de 99 bin Güney Koreliyi ülkemizde ağırladık. Geçen yıl talepte yüzde 60'a yakın bir artışla bu sayı 159 bine çıktı. Bu yıl beklediğimizden de hızlı başlandı. İlk üç ayda 50 bini aştık. Yılsonu hedefimiz ise 250 bin Güney Koreliyi ülkemizde ağırlamak. Burada gördüğümüz ilgi bu hedefin çok da uzak olmadığını gösteriyor" diyor. Fuarda turizmcilerle bir araya gelen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, "Türkiye'nin önde gelen bir seyahat destinasyonu olarak artan ilgiyi görmekten memnuniyet duyuyorum. Distopik bir dünya yaratan, her türlü turistik aktiviteyi ve seyahati sert bir şekilde vuran üç yıllık Kovid-19'dan sonra turizmden bahsetmek önemli. Zengin tarihi, çeşitli kültürü ve manzarası ile Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen gezginlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Türkiye'yi keşfetmek isteyen ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.




TERMAL TURİZMİ SEVİYORLAR

NG Afyon Hotels Genel Müdürü Mustafa Acar, Güney Koreli turistlerin Afyonkarahisar'ı dinlenme noktası olarak kullandığını ve bir gün termalde konakladıklarını söyledi. Bu sene ilk defa bu fuara katıldıklarını anlatan Acar, "2022'de otelimize 4 bin 371 Güney Koreli geldi. 2023'te 7bin 848'e çıktı bu rakam. 2024'ün ilk 6 ayında 6 bin 664. Yıl sonu bu rakam yükselerek devam edecek. Bu rakamlar sadece bizim otelimiz ve tek gün konaklıyorlar. Amacımız konaklama gün sayısını artırmak" dedi. Güney Kore halkının termal turizmi sevdiğini aktaran Acar, "Türkiye termal açıdan çok zengin. Bu değerimizi daha çok tanıtmalıyız" ifadelerini kullandı.




KONYA'YA ASYALI İLGİSİ ÇOK YÜKSEK

KONYA Turizm Ajansı yetkilisi Tuğba Kabakçı, Konya'nın Asya pazarında önemli bir şehir olduğunu belirterek, şunları anlattı: "Çin, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler tur rotasına Konya'yı ekliyor. Dünya genelinde olduğu gibi bizde de pandemi turizmi sekteye uğrattı. Bu dönemde fuarların ciddi katkısını gördük. Daha önce Çin fuarına katılmıştık. Ardından Konya'da ciddi bir Çinli turist ağırladık. Operatörlerle de hâlâ görüşüyoruz. Konya'yı tanıtıp daha da iyi bir duruma getirmek istiyoruz. Bu fuara da bu yüzden katıldık. Güney Kore'ye inanıyoruz. Konya'da Uzakdoğulu turist sayısı her yıl artıyor. Geçiş rotası değil, 2-3 gün konaklamalı rota haline getirmeyi hedefliyoruz. Biz geçen yıl turist sayısında rekorumuzu kırdık. En verimli yılımızdı. Bu yıl 2023 rakamlarını da aşacağımıza inanıyoruz."
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Turizmciler Seul Fuarı’na çıkarma yaptı: Güney Koreliler geliyor
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