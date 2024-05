Turizmciler Seul Fuarı’na çıkarma yaptı: Güney Koreliler geliyor

60 milyon turist 60 milyar dolar hedefine kilitlenen Türk turizm sektörü, pazar çeşitlendirmek için dünyayı dolaşıyor. Uzak ülkeler stratejisini ana odağına alan sektör oyuncuları, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 39'uncusu düzenlenen Seoul International Travel Fair (SITF) Fuarı'na çıkarma yaptı. 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuara Türk turizmciler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda katılım sağladı.Güney Kore'nin Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün katlanarak arttığını belirten turizmciler, "2022'de 99 bin Güney Koreliyi ülkemizde ağırladık. Geçen yıl talepte yüzde 60'a yakın bir artışla bu sayı 159 bine çıktı. Bu yıl beklediğimizden de hızlı başlandı. İlk üç ayda 50 bini aştık. Yılsonu hedefimiz ise 250 bin Güney Koreliyi ülkemizde ağırlamak. Burada gördüğümüz ilgi bu hedefin çok da uzak olmadığını gösteriyor" diyor. Fuarda turizmcilerle bir araya gelen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, "Türkiye'nin önde gelen bir seyahat destinasyonu olarak artan ilgiyi görmekten memnuniyet duyuyorum. Distopik bir dünya yaratan, her türlü turistik aktiviteyi ve seyahati sert bir şekilde vuran üç yıllık Kovid-19'dan sonra turizmden bahsetmek önemli. Zengin tarihi, çeşitli kültürü ve manzarası ile Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen gezginlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Türkiye'yi keşfetmek isteyen ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.Güney Koreli turistlerinAfyonkarahisar'ı dinlenme noktası olarakkullandığını ve bir gün termalde konakladıklarınısöyledi. Bu sene ilk defa bu fuarakatıldıklarını anlatan Acar, "2022'de otelimize4 bin 371 Güney Koreli geldi.2023'te 7bin 848'e çıktı bu rakam.2024'ün ilk 6 ayında 6 bin 664. Yılsonu bu rakam yükselerek devamedecek. Bu rakamlar sadece bizimotelimiz ve tek gün konaklıyorlar.Amacımız konaklama günsayısını artırmak" dedi. GüneyKore halkının termal turizmisevdiğini aktaran Acar,"Türkiye termal açıdan çokzengin. Bu değerimizi dahaçok tanıtmalıyız" ifadelerinikullandı.Konya'nın Asyapazarında önemlibir şehir olduğunu belirterek,şunları anlattı: "Çin,Güney Kore, Japonya gibi ülkelertur rotasına Konya'yı ekliyor.Dünya genelinde olduğugibi bizde de pandemi turizmisekteye uğrattı. Bu dönemdefuarların ciddi katkısınıgördük. Daha önce Çin fuarınakatılmıştık. ArdındanKonya'da ciddi bir Çinli turistağırladık. Operatörlerle dehâlâ görüşüyoruz. Konya'yıtanıtıp daha da iyi bir durumagetirmek istiyoruz. Bu fuarada bu yüzden katıldık. GüneyKore'ye inanıyoruz. Konya'daUzakdoğulu turist sayısı her yılartıyor. Geçiş rotası değil, 2-3 günkonaklamalı rota haline getirmeyihedefliyoruz. Biz geçen yıl turistsayısında rekorumuzu kırdık.En verimli yılımızdı. Bu yıl 2023rakamlarını da aşacağımızainanıyoruz."