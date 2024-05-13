Turizmciler Seul Fuarı’na çıkarma yaptı: Güney Koreliler geliyor

60 milyon turist 60 milyar dolar hedefine kilitlenen Türk turizm sektörü, pazar çeşitlendirmek için dünyayı dolaşıyor. Uzak ülkeler stratejisini ana odağına alan sektör oyuncuları, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 39'uncusu düzenlenen Seoul International Travel Fair (SITF) Fuarı'na çıkarma yaptı. 9-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuara Türk turizmciler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda katılım sağladı.
İLGİLERİ ARTIYOR
Güney Kore'nin Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün katlanarak arttığını belirten turizmciler, "2022'de 99 bin Güney Koreliyi ülkemizde ağırladık. Geçen yıl talepte yüzde 60'a yakın bir artışla bu sayı 159 bine çıktı. Bu yıl beklediğimizden de hızlı başlandı. İlk üç ayda 50 bini aştık. Yılsonu hedefimiz ise 250 bin Güney Koreliyi ülkemizde ağırlamak. Burada gördüğümüz ilgi bu hedefin çok da uzak olmadığını gösteriyor" diyor. Fuarda turizmcilerle bir araya gelen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, "Türkiye'nin önde gelen bir seyahat destinasyonu olarak artan ilgiyi görmekten memnuniyet duyuyorum. Distopik bir dünya yaratan, her türlü turistik aktiviteyi ve seyahati sert bir şekilde vuran üç yıllık Kovid-19'dan sonra turizmden bahsetmek önemli. Zengin tarihi, çeşitli kültürü ve manzarası ile Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelen gezginlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Türkiye'yi keşfetmek isteyen ziyaretçilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.
TERMAL TURİZMİ SEVİYORLAR
NG Afyon Hotels Genel Müdürü Mustafa Acar,
Güney Koreli turistlerin
Afyonkarahisar'ı dinlenme noktası olarak
kullandığını ve bir gün termalde konakladıklarını
söyledi. Bu sene ilk defa bu fuara
katıldıklarını anlatan Acar, "2022'de otelimize
4 bin 371 Güney Koreli geldi.
2023'te 7bin 848'e çıktı bu rakam.
2024'ün ilk 6 ayında 6 bin 664. Yıl
sonu bu rakam yükselerek devam
edecek. Bu rakamlar sadece bizim
otelimiz ve tek gün konaklıyorlar.
Amacımız konaklama gün
sayısını artırmak" dedi. Güney
Kore halkının termal turizmi
sevdiğini aktaran Acar,
"Türkiye termal açıdan çok
zengin. Bu değerimizi daha
çok tanıtmalıyız" ifadelerini
kullandı.
KONYA'YA ASYALI İLGİSİ ÇOK YÜKSEK
KONYA Turizm Ajansı yetkilisi Tuğba Kabakçı
,
Konya'nın Asya
pazarında önemli
bir şehir olduğunu belirterek,
şunları anlattı: "Çin,
Güney Kore, Japonya gibi ülkeler
tur rotasına Konya'yı ekliyor.
Dünya genelinde olduğu
gibi bizde de pandemi turizmi
sekteye uğrattı. Bu dönemde
fuarların ciddi katkısını
gördük. Daha önce Çin fuarına
katılmıştık. Ardından
Konya'da ciddi bir Çinli turist
ağırladık. Operatörlerle de
hâlâ görüşüyoruz. Konya'yı
tanıtıp daha da iyi bir duruma
getirmek istiyoruz. Bu fuara
da bu yüzden katıldık. Güney
Kore'ye inanıyoruz. Konya'da
Uzakdoğulu turist sayısı her yıl
artıyor. Geçiş rotası değil, 2-3 gün
konaklamalı rota haline getirmeyi
hedefliyoruz. Biz geçen yıl turist
sayısında rekorumuzu kırdık.
En verimli yılımızdı. Bu yıl 2023
rakamlarını da aşacağımıza
inanıyoruz."