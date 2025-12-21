Turizmde 2026 coşkusu: Yılbaşı otelleri doldurdu

2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yılı tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler otel rezervasyonlarını hızlandırdı. Küresel iklim değişikliği turizm sektöründe etkisini hissettirirken yılbaşı tatil tercihlerini de etkiledi. Öyle ki yılbaşı tatilinde akla ilk kayak bölgeleri gelse de bu sene geç gelen kar, kayak otellerinde rezervasyonları da son dakikaya kaydırdı. Hava sıcaklıklarının beklenenin de üzerinde seyretmesi Antalya'nın yüzünü güldürürken, sakinlik ve dinginlik arayanların tercihi ise termal oteller oldu.Yılbaşı rezervasyonlarında özellikle suni karlama yapabilen kayak bölgeleri daha çok öne çıktı. Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Kars Sarıkamış'taki oteller kayak pistlerini açmaya başladı. Bu bölgeler 29 Aralık-2 Ocak tarihleri arasına yüzde 80 rezervasyon aldı. Bursa Uludağ'da henüz beklenen kar yağışı olmadığı için rezervasyonlar yüzde 60'la sınırlı kaldı. Önümüzdeki hafta kar bekleyen turizmciler, kar yağışının son dakika taleplerini hızlandıracağını söylüyor.Katoliklerin 24-25 Aralık'ta, Ortodoksların 6-7 Ocak'ta kutladığı, Noel ile birleşen yılbaşı için Antalya'da turistlere özel iki haftalık programlar hazırlandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, 24-25 Aralık'ta Avrupa'nın, 6-7 Ocak'ta da Rusya'nın Noel'i kutladığını belirterek, "Önümüzdeki iki hafta yoğunluk var. Doluluklar yüzde 95'in üzerinde. Misafirlerin yüzde 80'i yabancı, yüzde 20'si ise yerli" ifadelerini kullandı.Bu yıl yeterli kar yağışı alamayan Bursa Uludağ'ın gözü kulağı meteorolojide. 26 Aralık'ta yoğun kar yağışı beklendiğini belirten Ağaoğlu Turizm Grubu Başkanı Murat Türker, "Yılbaşı için yüzde 60 rezervasyon aldık. Ancak kar yağışı bir anda son dakika taleplerini hızlandırır. Kar yağarsa doluluklar yüzde 100'ü bile bulur. Bölgede kişi başı fiyatlar gecelik 100 ila 200 euro arasında" diye konuştu.Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı ve Afyon İkbal Thermal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, yılbaşına dinlenerek ve yenilenerek girmek isteyenlerin adresinin termal oteller olduğunu söyledi. 5 yıldızlı termal otellerin yılbaşına özel program yaptığını belirten Gümüşhan, "Yani eğlenmek isteyenler de burayı tercih ediyor. Şu anda yüzde 90'ın üzerinde ön rezervasyon aldık, yüzde 100'ü buluruz. Sanatçılı otellerin gecelik oda fiyatı 30 bin TL, sanatçısız olanlar ise 15 bin TL" dedi.Geçen yıl yangın felaketi ile sarsılan Bolu Kartalkaya bu yıla buruk giriyor. Kaya Palazzo Ski Mountain Resort Kartalkaya Bölge Müdürü Yusuf Avcı, yılbaşı için yüzde 50-60 oranında ön rezervasyon aldıklarını söyledi. Avcı, "Kartalkaya'da iki tesisimiz var. Her ikisinde de yangın riskine karşı tüm yatırımlarımızı yaptık, belgelerimizi aldık. Türkiye'nin en güvenli oteliyiz. Önümüzdeki hafta kar yağışı bekleniyor. Rezervasyonların hızlanacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Son dönemde özellikle Doğu Ekspresi ile öne çıkan Kars, Sarıkamış kayak bölgesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Kars Sarıkamış Sarpino Mountain Hotel Genel Müdürü Mustafa Kırcı, bölgeye ciddi bir ilgi oluştuğunu belirterek, "Bunu yılbaşı taleplerinde de görüyoruz. Yılbaşı için yüzde 70 rezervasyon aldık. Suni karlama ile kayak tesislerini de açıyoruz" dedi. Gecelik oda fiyatlarının 5 bin ila 30 bin TL arasında değiştiğini anlatan Kırcı, "Buraya kayak için gelenler Ani Harabeleri, Çıldır Gölü, Katarina Köşkü gibi kültürel ve doğal güzellikleri de keşfediyor" diye konuştu.Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, Erzurum Panandöken'de kar yağışının başladığını belirterek, "Buna ek bölgede suni karlama da yapıldığı için kayak tesisleri açıldı, şu an bölgede kayak başladı" dedi. Yılbaşı için yoğun bir talep aldıklarını anlatan Demiray, "Palandöken'de iki otelimiz var. 25 Aralık-2 Ocak tarihleri arasına yer açmaya çalışıyoruz. İki otelimiz için yüzde 90'ın üzerinde ön rezervasyon aldık" ifadelerini kullandı. Her bütçeye uygun otel olduğunu aktaran Demiray, yılbaşı haftası için gecelik oda fiyatlarının 5 bin ila 50 bin TL arasında seyrettiğini ekledi.Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, dağda kar yağışının başladığını belirterek, "Suni karlama yapıyoruz. Şimdiye kadar 250 bin metreküp kar ürettik. Pistlerin yüzde 80'i açık" dedi. Erciyes dağında 17 otel ve 3 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu aktaran Akşehirlioğlu, "Yılbaşına güçlü talep var. Otellerden aldığımız bilgiye göre ön rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Gecelik oda fiyatları ise 5 bin ila 30 bin TL arasında" diye konuştu.