Türk Eximbank 285,7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası garantisi altında ING, Standard Chartered ve Société Générale ile sendikasyon kredisi imzaladı.



Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisi altında 7 Mayıs tarihinde 285,7 milyon doları tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı. ING, Standard Chartered ve Société Générale 'in katılımı ile imzalanan 10 yıl vadeli kredi; Euro ve ABD Doları cinsinden kredi dilimleri ile 'first-loss' ve 'parri passu' garanti yapılarını içeriyor. Verilen bilgiye göre, AIIB tarafından bir finans kuruluşuna sağlanan ilk garantili işlem özelliği taşıyan fon kapsamında, ihracatçı firmaların yenilenebilir enerji üretimi ve işletme faaliyetlerinde enerji/su verimliliğine yönelik yeşil yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunulacak. Bununla beraber, faaliyetlerinde kadın çalışan veya kadın yöneticileri destekleyen işletmeler önceliklendirilecek.



Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın garantisi altında temin ettiğimiz ve tamamı yeşil yatırım odaklı ilk borçlanma işlemimiz olma özelliği taşıyan bu fon ile ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji yatırımlarını ve karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik yeşil dönüşüm faaliyetlerini destekleyeceğiz. Söz konusu kredi ve bu kapsamda ek olarak yakın zamanda sağlayacağımız toplam 1,2 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli finansmanla ülkemizin ve ihracatçılarımızın yeşil dönüşümüne verdiğimiz önemi ve desteği bir kez daha vurgulayacağız" şeklinde konuştu.



AIIB'nin Yatırım Operasyonları (Bölge 2) Bankacılık Departmanı Genel Müdürü Najeeb Haider, "ING, Société Générale ve Standard Chartered Bank'ın işbirliği ile AIIB'nin garantisi altında sağlanan ilk kredi işleminin çığır açan bir başarıyla tamamlandığını değerli iş ortağımız Türk Eximbank ile duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu iş birliği AIIB'nin yeşil yatırım projelerine sağladığı finansman işlemlerinde yenilikçi finansal araçlardan yararlanmaya yönelik stratejik odağının bir örneğidir" dedi.



ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "ING Grubu olarak sürdürülebilir finansman alanında uzun yıllardır güçlü temeller inşa ediyor, global uzmanlığımızı ve deneyimimizi ülkemize aktarıyoruz. Farklı danışmanlık rolleri ve finansmanlar ile yeşil ekonomiye geçişi destekliyor, iş hayatında kadının güçlendirilmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda, ING'nin Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak görev aldığı bu değerli iş birliği ile ihracatçılarımızın yeşil dönüşümüne ve daha kapsayıcı bir gelecek hedefine katkı sağlamaktan mutluyuz" diye konuştu.



Standard Chartered Global Head of Structured Export Finance Direktörü Faruq Muhammad, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kredi kuruluşlar ile yakın bir işbirliği içerisinde çalışarak, Türk Eximbank'ın yenilenebilir enerji projeleri için AIIB ilk defa garanti sağladığı bir yeşil işlemde koordinatör, Mandated Lead Arranger ve ajan olarak görev yapmaktan dolayı gurur duymaktayız. Önde gelen bir finans kuruluşu olarak ve en çok ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yaparak sürdürülebilir finansmana erişim olanaklarını artırmaya kararlıyız. Önemli bir iş ortağımız olan Türk Eximbank ile ilişkilerimizi güçlendirmekten de memnuniyet duymaktayız" dedi.



Societe Generale Development & Structured Export Finance, Asya, Amerika ve Türkiye Direktörü Laurent EURIN, "Bir yandan Société Générale için stratejik bir iş ortağı olan Türk Eximbank'a Türkiye'ye yönelik kritik finansman görevinde desteğimizi sağlarken diğer yandan birçok önemli özelliği bir araya getiren bu dönüm noktası niteliğindeki eşsiz işleme AIIB'nin desteği ve işlemin pozitif etki ve yeşil altyapıya olan adanmışlığı sayesinde katkıda bulunmaktan gurur duymaktadır.



Société Générale'nin DNA'sında yenilikçi yapıları teşvik etmek bulunmaktadır ve bu işlemin, AIIB' nin "partial debt guarantee" yapısı kapsamında gerçekleştirilen ilk finansman işlemi olması bizi son derece gururlandırmaktadır. Özel sektör bankaları ile stratejik uluslarüstü finansman kuruluşları arasında gerçekleştirilen bu yapı "blended financing" kapsamında ve artan yeşil altyapı finansman ihtiyaçlarını desteklemek üzere kuşkusuz önemli bir kilometre taşıdır. Türk Eximbank ve AIIB'ye, gelecekte bir çok benzerine öncülük edecek bu ortak başarı için kurumumuza duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.