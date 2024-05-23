Türk Eximbank sendikasyon kredisiyle 728 milyon dolarlık kaynak sağladı

Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank; MUFG Bank, Ltd. ve Abu Dhabi Commercial Bank'ın koordinatör, MUFG Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak yer aldığı 1 yıl vadeli işlemle sendikasyon kredisini yüzde 110 oranında yeniledi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 190 baz puan maliyet düşüşüyle sağlanan sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yoğun talep geldi. İşleme, 14'ü yeni olmak üzere Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 34 finansal kuruluş katıldı.

Bu işlemle sene başından itibaren sağladığımız 3,2 milyar dolar tutarındaki uluslararası kaynağın ihracat sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.