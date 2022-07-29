Türk Eximbank’tan ilk sürdürülebilirlik raporu

TÜRK Eximbank, 2021 yılı faaliyet dönemini kapsayan, çevresel, sosyal ve ekonomik kriterlerin gözetildiği ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, bankanın gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek misyonuyla sürdürülebilir kalkınmayı stratejisinin odağına alarak finansal ve finansal olmayan tüm süreçleri buna göre yeniden dizayn ettiği bildirildi. Bu kapsamda iklim değişikliği, çevresel sosyal kriterler ve doğal kaynakların verimli kullanılması temelinde yeşil mutabakat ve iklim müzakereleri gibi uluslararası alandaki gelişmeler ışığında sürdürülebilirlik yol haritasının belirlendiği anlatıldı.Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Bu raporla, sürdürülebilirlik performansımızı kısa, orta ve uzun vadede tüm yatırımcılarımız ve kamuoyuyla paylaşıyor ve faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak yürütmeye devam etmeyi taahhüt ediyoruz" dedi. Açıklamada, Türk Eximbank'ın, belirlediği yol haritasının doğrultusunda hazırladığı ilk sürdürülebilirlik raporu ile bankanın sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetlerini, projelerini, direkt ve dolaylı etkilerini paydaşlarının ve kamuoyunun bilgisine sunduğu bildirildi.RAPORDA paylaşılan veriler, Türk bankacılık sektöründe bir ilk olan ISO 14064:2018 versiyonuyla sera gazı doğrulama denetiminden geçti. Rapor, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) rehberliğinde ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlandı ve bankanın resmi internet adresinde erişime açıldı. Ali Güney, sürdürülebilirliğin, bankanın yeniden yapılanmasında öncelikli amaçlar arasında yer aldığını belirterek, karar verme süreçlerini belirleyen en önemli kriterlerden olduğunu bildirdi.