Türk Hava Yolları’ndan üniversite öğrencilerine özel Take-Off 101 programı

Program kapsamında lisans üçüncü sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4'ncü sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyuncu yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacaklar.

TAM ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp yarı zamanlı olarak işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.

HAFTADA 30 SAAT ÇALIŞMA

Programa başvuracak adayların 1996 ve sonrasında doğmuş olmaları ve en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor. Adayların THY'nin İstanbul ve Ankara'daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. Başvurulan THY'nin kurumsal internet sitesi üzerinde yapılacak 3 Mart tarihine kadar yapılabilecek

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada öğrencileri başlatılan yetenek programına başvuru yapmayan davet ederek "Üniversiteli arkadaşım, kariyerinde limitleri gökyüzüne taşımaya hazır mısın? Üçüncü sınıf lisans öğrencisiysen Take-Off 101 programımıza başvur, Türkiye'nin en değerli markasının kanatları altında birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı

THY internet sitesinde başvuruyla ilgili tüm şartlar da sıralandı:

"Büyük ailemizin bir parçası olacak ve değerine değer katacak yetenekli part-time çalışma arkadaşları arıyoruz! Siz de bir dünya markası olan Türk Hava Yolları ailesinin hem değerli bir parçası olabilir hem de kendinizi geliştirmek için sayısız imkânlardan faydalanabilirsiniz.

Take-Off 101, lisans 3. sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrencilere 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık 12 ay part-time çalışma fırsatı sunan bir yetenek programıdır.

Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp part-time olarak işe alınan yeteneklerimiz, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek ve büyük ailemizin değerli bir parçası olma fırsatını yakalayacaklardır.

İş hayatına Türkiye'nin ve dünyanın sayılı markalarından Türk Hava Yollarında, büyük bir aileye sahip olmanın verdiği güvenle ve dünyayı birbirine bağlayan network ağına sahip bayrak taşıyıcı firmada başlamak yeteneğinizi bir adım daha öne çıkaracaktır.

Başvuru Şartları

Yetenekli part-time çalışma arkadaşlarımız, sahip olduğu iletişim becerisi, ekip bilinci ve çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde Take-Off 101 ile kariyerine zirvede başlama imkânı bulacaktır. Siz de aşağıdaki şartları taşıdığınızı düşünüyorsanız, başvurunuzu heyecanla bekliyoruz!

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

İstanbul ve Ankara'daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY AO tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak).



Başvuru Şekli ve Değerlendirme Süreçleri

Değerlendirme süreçleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.

Başvurular, kurumsal web sitemiz üzerinden 10.03.2022 tarihine kadar alınacaktır.

Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecektir.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle sınıf şartını sağladığınızı belgeleyebilmek için, "Eğitim Bilgilerim" kısmında "Lisans" sekmesinde yer alan "Dosya Seç" butonundan "Öğrenci Belgesi"ni yükleyebilirsiniz.



Çalışma Alanları

Çalışma alanları ve görev tanımları hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri

Kalite & Teknik

Mali

Operasyon

Planlama

Pazarlama & Satış

Turkish Cargo

Yatırım & Anlaşmalar

Take-Off 101 Programı, dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yollarında kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda part-time çalışma imkânı sunuyor."