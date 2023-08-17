Türk Kızılay, yılda 30 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıyor

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, geçen yılın rakamlarıyla 30 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştıklarını söyledi.

Küçük, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Kızılhaç Bosna Hersek Sözcüsü Elmir Camic ile yapacakları çalışmalar hakkında görüştü.

Görüşme sonrası Küçük, yaptığı açıklamada, 18 ülkede delegasyon ofisleri bulunduğunu, her yıl 50 ülkede faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Türk milletinin kendilerine emanet ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydeden Küçük, "Geçen yılın rakamlarıyla yurt dışında 10 milyon ihtiyaç sahibine destek olduk, ülkemizde de yaklaşık 25 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşmamızla birlikte Kızılay olarak 30 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine destek ulaştırıyoruz. Türkiye'nin Kızılayı olarak, her ülkenin Kızılayı, Kızılhaçı var, bu ülkeler arasında ulaştığı ihtiyaç sahibi sayısı ve ulaştığı ülke sayısı bakımından çıkarılan raporlarda birinci sıradayız." diye konuştu.

Küçük, Türkiye'nin dünyanın en zengin ülkesi olmamasına rağmen en cömert ve paylaşmayı en çok seven ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Balkanlar'ın kendileri için özel bir yeri olduğunu ifade eden Küçük, şunları kaydetti:

"Balkanlar; gönül bağımız olan, tarihi ilişkilerimiz olan, ortak değerlerimiz olan bir coğrafya. Ülkemizin bu yıl yaşadığı deprem felaketinde, Bosna'dan gelen duaları ve yardımları gördük. Hatay'daydım ben depremin ilk haftalarında, Hatay'daki depomuza gittiğimde Bosna Hersek'ten gelen yardımların olduğu köşeye doğru ilerledim ve orada şunu gördüm, bizim aylar önce Bosna'ya gönderdiğimiz yardım kolilerine bu sefer Bosna kendi yardımlarını koyup bize göndermiş. Birkaç koliyi açtığımda da içinde bize dualar, başsağlığı dilekleri ve yanımızda olduklarına dair mesajlarını bizzat gördüm ve o an Hatay'daki o durumun, o felaketin içerisinde beni en çok duygulandıran anlardan biriydi. Kızılay olarak Balkan coğrafyasındaki faaliyetlerimizi Bosna Hersek'teki Balkan ofisimizden yürütmeyi önceliklendiriyoruz. Bosna Hersek'teki ofisimiz Balkanlar bölge ofisimiz."

Küçük, Balkanlar'da Türk Kızılayın diğer yardım kuruluşlarına kapasitelerinin güçlendirilmesi ve afetlere hazırlık noktasında yardım ettiğini ve uzmanlık alanları konusunda da paylaşım yaptıklarını dile getirdi.

Bosna Hersek'teki yardım faaliyetleri kapsamında Bursa'dan hayırseverlerin yardımlarıyla 505 yetim çocuğa ihtiyaç çeki dağıttıklarını dile getiren Küçük, ülkedeki Merhamet, EMMAUS ve Kızılhaç ile birlikte bunu organize ettiklerini belirtti. Küçük, yardım yapanlara da teşekkür etti.

"HIZLI BİR TOPARLANMA SÜRECİNDEYİZ"

Türkiye'deki deprem bölgelerindeki çalışmalarının da yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Küçük, hızlı bir yeniden inşa sürecinin ilerlediğini söyledi.

Acil durum, iyileşme ve yeniden inşa süreçlerinin deprem bölgesinde aynı anda gerçekleştiğini aktaran Küçük, şöyle konuştu:

"Hızlı bir toparlanma sürecindeyiz. Elbette geriye getiremeyeceğimiz can kayıplarımız var. Onun dışında kaybettiğimiz her şeyi geri getirebilecek milletimizin dayanışmasına ve devletimizin gücüne sahip olduğumuzu gördük ve bunu tüm dünya gördü. Türkiye ve Türk milleti olarak, biz dünyanın en büyük insani yardım kuruluşuyuz. Yıllardır biz hep diğer ihtiyacı olanlara koştuk. Afet bölgesinde Kızılay adına bizim temel hizmetimiz, sıcak yemek hizmetini karşılamak. Afetin ilk zamanlarında günde 1,5 milyona yaklaşan sıcak hizmeti veriyorduk. Şimdi AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile nakdi yardımlara başlıyoruz."

Deprem bölgesinde çadır kentlerden konteyner kentlere hızlı bir geçiş yapıldığını ifade eden Küçük, "İşini kaybeden vatandaşlara, iş sahiplerine desteklerimiz var. Afet bölgesi dışında diğer illerdeki depremzedelerimize şubelerimiz aracılığıyla nakdi yardımlar ulaştırıyoruz. Birçok sektörde nakdi yardım modeli öncelikli olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Uluslararası Kızılhaç Bosna Hersek Sözcüsü Elmir Camic ise Türk Kızılay ile yaptıkları işbirliğinin dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ülkedeki yardıma muhtaç kişilere ulaştıklarını ifade eden Camic, Türk Kızılayın kendilerine bu anlamda destek verdiğini de kaydetti.