Türk müteahhitlerin yurtdışı projeleri ikiye katlandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk inşaat sektörünün 2020'de yurt dışında üstlendiği 15.2 milyar dolarlık toplam proje bedelinin, 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 2 katına çıkarak 29.3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türkiye Müteahhitler Birliği
'nde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2021 Yılı Değerlendirmesi" programında konuşan Muş, "Ülkemiz müteahhitlerince bugüne kadar 131 ülkede üstlenilen toplam proje sayısı 11 bin 93'e, üstlenilen projelerin toplam değeri ise 451.5 milyar dolara yükseldi. 2021'e ait, şu an bu rakama eklenmeyen projelerin de eklenmesiyle birlikte, üstlendiğimiz proje bedelinin 30 milyar doları aşmasını bekliyoruz" dedi.
RUSYA'DA REKOR KIRILDI
Muş, Türk inşaat sanayisinin geleneksel pazarları olan Ortadoğu
, Kuzey Afrika
ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) coğrafyasında çok güçlü olduğunu belirterek, "Değer bazında, 2021 yılı projelerinin, yüzde 55'i BDT, yüzde 17'si Sahra-altı Afrika, yüzde 13'ü Ortadoğu ve yüzde 10'u Avrupa
bölgesinde üstlenildi. Rusya
, geçmiş yıllarda olduğu gibi en yüksek proje bedeline ulaşılan ülkeler arasında yine ilk sırada geliyor. Fakat bu sene Rusya'da 11,2 milyar dolar ile bir takvim yılı içinde bir ülkede toplamda üstlenilen proje bedelinde de daha fazla bir rekora imza atmış bulunmaktayız" diye konuştu. ANKARA
FİNANSMAN DESTEĞİ İÇİN ADIM ATILIYOR
MUŞ, Libya
'da 2011 öncesinde üstlenilen projelerden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik önemli mesafe kat ettiklerini belirtirken, bu doğrultuda bazı firmaların yeniden işe başlama sözleşmelerini imzaladığını söyledi. Müteahhitlik sektörünün yeni iş fırsatları yakalamasının önündeki en önemli engellerden birisinin finansman sıkıntıları olduğunun da farkında olduklarını aktaran Muş, "Türk Eximbank tarafından sağlanan kredi imkânlarının etkinliğini artırmaya çalışıyoruz" dedi.