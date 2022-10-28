Türk otomotiv sektöründen hamle! Meksika’ya ihracatın artırılması hedefliyor

129 MİLYON DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞEN MEKSİKA'YA İHRACATIN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Latin Amerika ülkelerinin son dönemde hedef pazarlar arasında ağırlığını artırdığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatta yüzümüzü bu ülkelere de dönmeye başladık. Pandemi sürecinde alternatif pazar arayışlarımız arasında Meksika'yla da iş birliği içinde olduk. Meksika ile ilk iş birliğini 2020 yılında pandemi koşullarına uygun olarak online olarak gerçekleştirmiştik. OİB ticaret heyetimizle süreci yüz yüze sürdürdük. Heyetimiz, geçen yıl otomotiv sektöründe 156 milyon dolar olan ve bu yıl ocak-eylül döneminde 129 milyon dolar olarak gerçekleşen Meksika'ya ihracatın artırılması yolunda önem teşkil ediyor."

Ticaret Bakanlığının da Latin Amerika ülkelerine yönelik faaliyetlerini artırdığını aktaran Çelik, bu kapsamda hedef pazarlar arasında Meksika'nın yanı sıra Brezilya ve Şili'nin yer aldığını sözlerine ekledi.