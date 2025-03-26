Türk Reasürans’tan 5’inci yılda 3.1 milyar TL net kâr

Türk Reasürans, 2024'te güçlü finansal performansını sürdürürken, net dönem kârını yüzde 146 artırarak 3.1 milyar TL'ye ulaştırdı. 2024 yılı itibarıyla şirket, reasürans iş kabullerinde Türkiye piyasasında yazılan primlerin yüzde 56'sını üstlenerek sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Teknik kârlılığını yüzde 157 oranında artırarak 3.8 milyar TL seviyesinin üzerine çıkaran şirket, vergi öncesi dönem kârını ise 4.3 milyar TL'ye yükseltti. Şirket, kuruluş sermayesini beş yılda 10 kat artırarak öz kaynaklarını 6 milyar TL'ye, özsermaye kârlılığını yüzde 70.6'ya çıkardı. Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, şirketin güçlü bilançosu, başarılı teknik kârlılığı ve etkin risk yönetimi ile hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.