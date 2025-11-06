Türk tarım teknolojileri Afrika’da büyüyor

Türk tarım teknolojileri Afrika'da hızla büyüyen bir pazar payı elde ediyor. Özellikle damla sulama sistemleri, orta segment traktörler, seracılık ekipmanları ve tohum geliştirme çözümleri Türkiye'nin kıtaya ihracatında öne çıkan kalemler oldu. Afrika'da tarımsal üretimin büyük bölümünü oluşturan KOBİ ölçekli çiftlik ve kooperatifler, uygun maliyet, dayanıklılık ve bakım kolaylığı nedeniyle Türk üreticilerini tercih ediyor. Türk şirketleri ise kıta ülkelerinde servis ağı, eğitim programları ve yerinde montaj sistemleri kurarak pazarın kalıcı oyuncuları hâline gelmeye başladı. Sektör temsilcilerine göre Afrika'da artan gıda güvenliği ihtiyacı, verimsiz su kullanımı ve iklim etkileri, Türk teknolojilerinin daha fazla talep görmesini sağlayacak. Önümüzdeki beş yılda Türkiye'nin Afrika tarım pazarındaki payını iki katına çıkarması bekleniyor.