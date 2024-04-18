Türk Telekom 2023’te sektörünün yatırım lideri

Türk Telekom, 16.4 milyar TL net kâr elde ettiği 2023'te yatırım harcamalarını yüzde 7.4 artırarak 25.8 milyar liraya çıkararak, sektörünün yatırım lideri oldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yenilikçi teknolojiler üretme ve ihraç etme anlayışıyla yatırımlarını ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getirdi. Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümü için 81 ilin her köşesinde yatırımlarına devam ettiklerine işaret ederek, "Ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden vizyonuna öncülük etmek ve teknoloji birikimimizle bölgemize liderlik etmek için 2024'te de yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi hız kesmeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Ümit Önal, güçlü dördüncü çeyrek performansıyla, bir önceki yıl 91.4 milyar TL olan konsolide gelirlerinin yıllık bazda yüzde 9.6 artışla 100.2 milyar TL'ye yükseldiğini, Türk Telekom'un FAVÖK'ünün 33.5 milyar TL, FAVÖK marjının ise yüzde 33.5 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Toplam yatırım harcamalarının 2023'te 25.8 milyar TL'ye yükseldiğine dikkati çeken Önal, "2023'te sektörümüzün yatırım lideri olduk. Bununla birlikte, yatırım harcamalarının gelire oranı geçen yıla kıyasla 50 baz puan azalarak yüzde 25.7 oldu" dedi.Önal, mobil alandaki güçlü büyüme ivmelerinin devam ettiğine dikkati çekerek, "2023 yılsonu itibarıyla mobil numara taşımada üst üste 9 çeyrektir en çok tercih edilen operatör olduk, mobil abone sayımız 26.2 milyon aboneye yükseldi. 2023 yıl sonunda toplam abone sayımız ise 52.9 milyon oldu. Fiber ağ uzunluğumuz yılsonu itibarıyla 437 bin kilometreye yükseldi. Toplam fiber abone sayımız 12.9 milyona ulaşarak toplam abone sayımızın yüzde 847'sini oluşturdu" diye konuştu. Ümit Önal, 'Sabit İmtiyaz' konusunun neticelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "BTK'ya başvurumuzun beklentilerimiz dahilinde sonuçlanmasını bekliyoruz. İmtiyaz konusunun netleşmesi, başta Türkiye Varlık Fonu olmak üzere, yatırımcılarımız nezdinde şirketimizin değerini artıracak. Ve aynı zamanda ileriye dönük yatırımlarımız konusunda da önümüzü daha net görmemizi sağlayacak" dedi. Önal, 5G'ye olabildiğinde yerli unsurlarla geçilmesi gerektiğini söyledi.ÖNAL, Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 32 milyon TL'lik nakit desteği sağlandığını kaydetti. Önal, Türk Telekom Ventures'ın yatırım yaptığı 21 girişimin portföy değerinin 190 milyon doları bulduğunu ifade etti.VERI merkezi, siber güvenlik ve bulut bilişim çözümleriyle kurumların ve işletmelerin dijitalleşmesinde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi'nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdürdü. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip olan Türk Telekom, hizmet kapsamını Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekipleri ve yerli siber güvenlik firmalarının geliştirdiği ürünlerle zenginleştiriyor. Verinin korunması görevini milli sorumluluk bilinciyle yürüten Türk Telekom, ürün yerlileştirme stratejisi kapsamında 2018'de yüzde 26 olan siber güvenlik ürünlerinde yerlilik oranını 2023'te yaklaşık yüzde 65'e çıkardı.