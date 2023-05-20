Türk Telekom Opera Salonu Galası’na uluslararası iki ödül

Yüksek teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, Türk Telekom Opera Salonu için geçen yıl gerçekleştirildiği açılış töreniyle tüm dünyadan önde gelen markaların katıldığı Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki uluslararası ödüle layık görüldü. Açılışa katılan davetliler, 12 solist ve 80 kişilik orkestraya eşlik eden, 1750 metrekarelik salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne gösterisiyle farklı bir deneyim yaşamıştı.

Türk Telekom'un, ana destekçisi olduğu ve teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür ve sanat alanına aktardığı AKM, açıldığı ilk günden beri sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemelerini sağlıyor. Türk Telekom Opera Salonu Açılış Galası, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki ödüle layık görüldü. Türkiye'de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu'nun Gala Gecesi için özel düzenlenen etkinlik; Global Eventex Awards tarafından 'Kültür Etkinlikleri' kategorisinde altın ödülle ödüllendirdi. Aynı organizasyon 'Görsel İşitsel Kullanım' kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

Etkileyici sahne gösterisiyle, ayrıcalıklı deneyim

Türkiye'de ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı Türk Telekom Opera Salonu açılış Galası'nda ; 80 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 12 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere 1750 metrekarelik salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekânı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı.

Global Eventex Awards Ödül Programı 2009 yılından bu yana kurumların global alanda etkinlik deneyimleri, yaratıcılıkları ve yenilikleri destekleyerek her yılın en iyi etkinliklerini belirliyor. Tüm dünyadan başvurular alan, büyük markaların ve yaratıcı ajansların yaptığı etkinliklerle ödüllendirildiği ödül programı Global Eventex Awards'da, Türk Telekom'un İllüzyonist Dijital Sanatlar Stüdyo'su ile gerçekleştirdiği Türk Telekom Opera Salonu Gala Gecesi görsel şovu da bu önemli yarışmadan iki ödülle döndü.