Türk Telekom’dan 2022’de 12.5 milyar TL yatırım

Türk Telekom
Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal
, 2021'i yüzde 21.2 gelir artışı ile kapattıklarını belirterek, "Yıllık konsolide gelirimiz 34.3 milyar TL'ye, net kârımız 5.8 milyar TL'ye ulaştı. 2021'de yatırım harcamaları 8.8 milyar TL oldu. 1.5 milyon net abone kazanımı ile abone sayımız 51.8 milyonu aştı. Herkesi değerli hissettirmek için çıktığımız yolda başarılı bir yılı geride bıraktık" dedi. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Önal, konsolide gelirlerin 4. çeyrekte yıllık bazda yüzde 28.9 büyüme ile halka arzdan bu yana en yüksek artışı kaydettiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Operasyonel gelirler, son çeyrekte yüzde 21.2 artarak yıllık en yüksek büyümesi olan yüzde 19.5'e ulaştı ve tüm yıl için revize edilmiş yüzde 18'lik öngörümüzü aştı. 2022 yatırım hedefimiz 12.5 milyar TL olarak belirlendi. Bu yıl yüzde 23 ila 25 aralığında gelir büyümesi bekliyoruz."
OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS
Değişimler ve yer yer zorluklarla geçen bir yılı yine olağanüstü bir performansla kapatma başarısı gösterdiklerine işaret eden Önal, "2021'de birçok uluslararası işbirliğine imza attık. Dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks
ve Net Insight
ile güç birliği yaptık. Girişim ve inovasyon platformlarından Plug and Play ile Türkiye
'deki girişim ekosisteminin gücünü küresel arenaya taşıma hedefindeyiz. TT Ventures
ile 4 yeni yapay zeka girişimine yaptığımız yatırımla portföyümüzü ikiye katladık" diye konuştu. Fiber ağlarını 366 bin kilometreye çıkardıklarını anlatan Önal, "2020'de 26.8 milyon haneyi geçen fiber ağımız, 2021 itibarıyla 30.2 milyondan fazla haneyi kapsıyor" dedi.
ENERJİ TÜKETİMİ AZALDI
Müşteri sayısının artmasına rağmen enerji tüketimlerinin son 5 yılda yüzde 3 azaldığına dikkati çeken Önal, "3 binden fazla baz istasyonumuzu daha az enerji tüketen verimli ekipmanlarla yeniledik. Beş yıl içerisinde yıllık 31 milyon kWh enerji tasarrufu sağlayarak ortalama 15 bin ton karbon salınımını engelledik" şeklinde konuştu.
FİYAT ARTIŞI ENFLASYONUN ÇOK ALTINDA OLUR
TELEKOM
operatörlerinin enflasyondaki artışı faturalara yansıtıp yansıtmayacağına ilişkin sorulara Önal, şu yanıtı verdi: "Türkiye'deki operatörlerin birçoğunun taahhütlü aboneleri var. O taahhütler devam ederken fiyat artışı yapılamaz. Taahhüdü biten müşterilemize maliyet artışlarımızı yansıtmamaya çalışıyoruz. Enflasyonun yarısından bile az olur" dedi.
SÜPER LİG'DE ANA YAYINCI OLMAYIZ
TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun düzenlediği yayın ihalesine teklif verdiklerini hatırlatan Önal, "İhaleye tek başımıza girdik. Süreç devam ediyor. Kendi iş kolomoza kendi stratejilerimize uygun, daha yönetebileceğimiz, hissedarlarımıza ve yatırımcılarımıza karşo olan sorumluluklarımızın bilincinde ama Türk Telekom için anlamlı olabilecek ana yayıncı ya da ana yayıncı parçası olmakla kendimizi pozisyonlamadığımız bir durumda kaldık" dedi. Önal, 5G konusunun aceleye gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.