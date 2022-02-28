Türk Telekom’dan SEBA çıkarması

TÜRK Telekom
, İspanya
'nın Barselona
kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi
'ndeki etkinliklerde önemli proje ve işbirlikleriyle yerini aldı. Şirket, iştirakleri Argela ve Netsia'nın geliştirmeleri ile dünyada ilk kez ticari olarak Türkiye
'de kullanılan SEBA'yı ziyaretçilerine canlı olarak tanıtıyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, SEBA'yı dünyada ilk kez ticari olarak deneyimleyen operatör olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "SEBA ile telekom operatörlerinin donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Açık ve standart ara yüzlerden oluşan yazılım tabanlı erişim platformları sayesinde büyük ölçekli üreticilerin yanında küçük ölçekli ama inovatif üreticilerin de ekosisteme dahil olmasını sağlıyoruz."