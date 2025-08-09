Türk Telekom’dan sürdürülebilir dijital dönüşüm atağı

Türk Telekom, 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nu "Fiber Mobilite ile Dünya Değişiyor" temasıyla yayımladı. GRI standartlarına uygun olarak hazırlanan raporda. şirketin finansal ve operasyonel performansının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.Raporda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan adımlara, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ile TCFD ve diğer uluslararası raporlama çerçevelerine uyuma dikkat çekildi. Türk Telekom'un dijital dönüşümdeki liderliğini, çevresel duyarlılıkla güçlendirdiği vurgulandı. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, entegre raporun bu yıl daha kapsamlı hazırlandığını belirterek, "Sürdürülebilir dijital geleceği inşa ederken hem iş stratejilerimizi hem de ÇSY performansımızı şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi. Karademir, şirketin LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 54'ünü fiberle bağlayarak dünya ortalamasının üstünde bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Fiber mobilite ile yeni bir dönem başlattık. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan altyapımızla dijital eşitliğe katkı sunuyoruz" diye konuştu.Türk Telekom, çevreci şebeke çözümleri, düşük emisyonlu baz istasyonları, veri merkezlerinde enerji verimliliği uygulamaları ve elektrikli araç şarj altyapıları ile karbon ayak izini azaltmaya odaklandı. Sivas Zara'da kurulumuna başlanan güneş enerji santrali (GES) ile grubun yıllık elektrik tüketiminin y15'ine denk gelen enerji, yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak.