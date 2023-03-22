Türk Ticaret Bankası’na en yüksek teklif İGE’den

Türk Ticaret Bankası'na en yüksek teklifi muhammen bedelin üzerinde bir rakamla İhracatçı Geliştirme A.Ş. verdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun düzenlediği ihalede 13 firma şartname aldı. Teklif veren katılımcı sayısı 6 oldu. TMSF satış komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda katılımcılardan 3'ünün şartname gereklerini sağladıkları belirlendi. İhalede İGE A.Ş., Akın Holding ve Çelikler Holding yarıştı. Kapalı zarflar açıldıktan sonra açık artırma yapıldı. İhale süreci 380 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedelin üzerinde bir rakamla, 455 milyon TL ile sonuçlandı. BDDK ve Rekabet Kurumu onaylarının ardından ihale sonucu nihai onay için TMSF Kurulu'na sunulacak. İhale, TMSF'ye ait yüzde 98.5 oranındaki banka hisselerinin satışı için düzenlendiğinden, bankanın kalan yüzde 1.5'lik hissesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin ihale sürecine dahil olmasını gerektiren bir durumun olmadığı öğrenildi.Bankacılık faaliyetinde bulunmak üzere yalnız bir lisansı bulunan Türk Ticaret Bankası'nın 31.12.2022 tarihi itibarıyla 70.9 milyon TL'lik kısmı nakit varlık, 147.7 milyon TL'lik kısmı menkul kıymetler olmak üzere toplam 218.6 milyon TL tutarında likit varlığı bulunuyor. Bankanın son 1 yıl içerisinde güncellenen değerleme raporlarına göre, gayrimenkullerinin toplam değeri 19 milyon TL. Bu tutarın büyük bir kısmı Adapazarı'nda bulunan tarihi şube binası. Söz konusu binanın yüzde 70'i bankaya, kalan kısmı ise Adapazarı Belediyesi'ne ait. Bankanın payına düşen kısmın değeri ise 16.9 milyon TL. Kalan 12 gayrimenkulün toplam değeri de 2.1 milyon TL.