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Giriş Tarihi: 28.12.2023 12:16

Türk Ticaret Bankasının hizmet tarihi belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM, Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ'nin satın aldığı Türk Ticaret Bankasının, 2024'ün ikinci yarısından itibaren bazı ürünlerle beraber ihracatçılara hizmet vermeye başlayacağını ifade ederek, "Banka ile ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Yönetim kurulunu oluşturduk. İhracatçılara, üreticilere kredi verecek. Bankanın, ihracatçı şirketlerden mevduat da alabilecek bir yapısı olacak." ifadelelerini kullandı.

AA
Türk Ticaret Bankasının hizmet tarihi belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, gazetecilere açıklamalarda bulunarak Türk Ticaret Bankası hakkında bilgiler paylaştı.

"BANKA FAALİYETLERİNİN YÜZDE 90'I İHRACAT AĞIRLIKLI VE ŞİRKETSEL BAZDA OLACAK"

2021'de İhracatı Geliştirme AŞ'yi kurduklarını, şu ana kadar 13 bin firmaya teminat verildiğini, yaklaşık 54 milyar lira kredi kullandırımı yapıldığını aktaran Gültepe, şunları söyledi:

"Türk Ticaret Bankasıyla beraber orta vadede yine ihracatçılarımıza sektör ve ürün bazlı hizmetler sunacağız. Banka ile ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Yönetim kurulunu oluşturduk. Ana temasını belirleyeceğiz. Yani yüzde 90'ı ihracat ağırlıklı ve şirketsel bazda kurumsal bir hizmet sunmayı düşünüyoruz. İhracatçılara, üreticilere kredi verecek. Eximbank'a benzer bir konumu olacak. Bankanın ihracatçı şirketlerden mevduat da alabilecek bir yapısı olacak. İhracatçı birliklerinin olduğu belli başlı yerlerde şubeleri olacak ancak daha fazla dijital bankacılık ön planda olacak. Türk Ticaret Bankasını, 2024'ün ikinci yarısından itibaren bazı ürünlerle beraber ihracatçılara hizmet vermek üzere ortaya çıkarmayı düşünüyoruz."

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Türk Ticaret Bankasının hizmet tarihi belli oldu
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