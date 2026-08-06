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Giriş Tarihi: 6.08.2026

Türk üreticisinin gözü Latin Amerika pazarında

Türk üreticisinin gözü Latin Amerika pazarında
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Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İDDMİB iş birliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle Panama'da sektörel ticaret heyeti düzenledi. 17 Türk üretici firma, 11 ülkeden gelen 62 satın almacıyla iki günde 554 iş görüşmesi gerçekleştirdi. İDDMİB Başkan Yardımcısı ve EVSİD Başkanı Talha Özger, Latin Amerika'nın 12.7 milyar dolarlık ev ve mutfak eşyaları ithalatında Türkiye'nin payını büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bölgeye ihracatımız 66 milyon dolar seviyesinde. Ticaret heyetleriyle bu rakamı 100 milyon doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi. Çin'le fiyat yerine kalite, tasarım ve katma değerli üretimle rekabet ettiklerini vurgulayan Özger, Türk ürünlerine yönelik ilginin uzak pazarlarda arttığını ifade etti.

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#LATİN AMERİKA

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Türk üreticisinin gözü Latin Amerika pazarında
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