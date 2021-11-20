Türkali-2 kuyusundan güzel haber geldi: Günlük 650 bin metreküp!

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.
Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:
"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."
📆 28 Temmuz 2021— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 20, 2021
✅ Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.
📆 20 Kasım 2021
🔁Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor.
Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz.🎯 pic.twitter.com/rUh5bqKhUr