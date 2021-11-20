Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkali-2 kuyusundan güzel haber geldi: Günlük 650 bin metreküp!
Giriş Tarihi: 20.11.2021 17:01 Son Güncelleme: 20.11.2021 17:20

Türkali-2 kuyusundan güzel haber geldi: Günlük 650 bin metreküp!

AA
Türkali-2 kuyusundan güzel haber geldi: Günlük 650 bin metreküp!
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzeli haberi Twitter hesabından duyurdu. Bakan Dönmez, Karadeniz'de bulunan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi. Bakan Dönmez Karadeniz gazıyla ilgili tarih de vererek "Adım adım ilerliyoruz" dedi...

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 28 Temmuz'da Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Karadeniz'deki gaz faaliyetlerine yönelik 21 saniyelik video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada Dönmez, şunları kaydetti:

"28 Temmuz 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı. 20 Kasım 2021 Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi, günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkali-2 kuyusundan güzel haber geldi: Günlük 650 bin metreküp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA