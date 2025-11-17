Turkcell 39 milyon aboneyi aştı

Turkcell, 2025'in 3'üncü çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin güçlü büyümesini sürdürdüğüne vurgu yapan Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, "Bu çeyrekteki finansal ve operasyonel performansımızı 5G ihalesiyle taçlandırdık. Üçüncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplam mobil abone bazımız 39 milyonu aştı. Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut alanındaki gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 51 büyüdü" şeklinde konuştu.Ana iş kolu dışındaki alanlardaki büyüme ile konsolide gelirin yüzde 11.2 arttığını belirten Koç, "59.5 milyar TL'ye ulaştık. İlk 9 ayki performans ışığında, 2025 hedeflerini yukarı yönlü güncelledik. Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43 büyüme ile birlikte yaklaşık yüzde 10, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42-yüzde 43 aralığı olarak güncelliyoruz" dedi.