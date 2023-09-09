Turkcell KKTC’yi 4.5G hızına çıkardı

Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de 4.5G teknolojisi ile buluşturdu. 3G'den 4.5G'ye geçiş yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC'deki Turkcell'lileri daha güçlü ve yüksek hızda dünyaya bağlayacak.Lansman için yapılan törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC'den birçok bakan ile Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da katıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4G/5G ihalesinde toplam 193 milyon dolarlık yatırım yaptı.4.5G teknolojisiyle kullanıcılar, internete 10 kata kadar daha hızlı erişebilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell'liler ayrıca bulundukları her yerden 4.5G istasyonuna kolay erişim sağlayan ve 100Mbps hız sunabilen SUPERBOX hizmetinden de faydalanabilecek. Böylece dijital içerik platformu TV+ gibi Turkcell'in dijital servislerini de her yerde kullanabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G'nin devreye alınmasıyla nüfusun yüzde 99.6'sında kapsama sağlıyor ve baz istasyonlarının tümünde LTE servisini erişilebilir hale getiriyor.Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Turkcell'in kuruluşundan sadece beş sene sonra faaliyetlerine başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurulduğu günden bu yana bizlerin göz bebeği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 24 yıldır yürüttüğümüz faaliyet ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülke ekonomisine 1.1 milyar dolar katkı sunduk" dedi. Aksu Kuzey Kıbrıs Turkcell'in Kuzey Kıbrıs'ta 4.5G teknolojisini ilk sunan operatör olduğunu kaydetti.