Turkcell’in 2050 hedefi net sıfır karbon

Pandemi ile birlikte, iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında dünya genelinde farkındalığın arttığına dikkat çeken Turkcell
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu
, toplumun yüzde 78'inin iklim değişikliğine karşı verilen mücadelede büyük kurumlara da rol düştüğüne inandığını söyledi. Aksu, Turkcell'in sürdürülebilirlik yaklaşımını, "Ürettiğimiz teknolojileri doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, tüm iş süreçlerimizi insan ve çevre odaklı kurumsal yaklaşımla geliştiriyoruz. İşimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedeflerine sahibiz" şeklinde özetledi.
ENERJİYİ ÜRETEBİLEN ŞİRKET
İş süreçlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandıklarını, enerji verimliliğini ve tasarrufunu artıracak süreç iyileştirmelerine odaklandıklarını aktaran Bülent Aksu, "Sadece yenilenebilir enerji tüketen değil aynı zamanda yenilenebilir enerji de üretebilen bir şirket olmak amacıyla bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2021'deki elektrik tüketimimizin tamamını, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karşıladığımızı mutlulukla belirtmek isterim. Sahip olduğumuz toplam 3 güneş enerjisi projesi ile 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan 1,6 milyon kWh elektrik üretmiştik. 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgâr Enerjisi Santrali'ni (RES) satın aldık. Turkcell olarak toplam kurulu gücü 18 MW olan ve yılda yaklaşık 67,5 GWh'lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip bu RES ile 2.500 baz istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz" dedi. Aksu ayrıca sürdürülebilir finansman çalışmalarının da arttığını söyledi.
ROBOT EL PROJESİ
TURKCELL'IN sürdürülebilirliği sadece çevresel bazda değerlendirmediğini, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda teknolojisiyle pozitif değer yaratma misyonuyla çalıştığını belirten Bülent Aksu, bunun en güzel örneklerinden birinin de Robot El projesi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kurulduğumuz günden bu yana teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü toplumsal faydaya çevirmeyi önemsiyoruz. Robotel Türkiye Derneği, el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir platformdu. Biz de Turkcell olarak, dernekle işbirliği yaparak, parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayanlara destek vermek istedik. Bağış desteğimizle bekleyen 120 el için çalışmalara başladık."
MİLLİ YAZILIM SEFERBERLİĞİ
TURKCELL'IN Zeka Gücü Projesi'ni hatırlatan Aksu, "Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Zeka Gücü Projesi, Endüstri 4.0'ın şekillendireceği geleceğin dünyasına hazırlık anlamında değerli çalışmalarımızdan biri olma özelliği taşıyor. Ülkemize fayda sağlamak amacıyla Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına 42 şehirde hayata geçirdiğimiz 70 Zeka Gücü sınıfı ile öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi. Yerli ve milli bir yazılım seferberliği başlatarak Atmosware adlı yeni yazılım şirketi kurduklarını belirten Aksu, yazılım alanındaki istihdamı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.