Turkish Cargo, en hızlı büyüyen hava kargo markası seçildi

Asya hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir etkinliklerinden biri olarak görülen Stat Trade Times 'Uluslararası Hava Kargo Mükemmellik Ödülleri' ödülleri açıklandı. Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ve hava kargo firmalarını bir araya gelirken, hava kargo sektörünü katılımcıları, acenteler, müşteriler ve global hava kargo sektör okuyucuları ödüller için oy kullandı. 20'den fazla kategoride ödüllerin verildiği törende 'En hızlı büyüyen uluslararası kargo havayolu' ödülünün sahibi Turkish Cargo oldu.

HEDEF İLK ÜÇ HAVA KARGO TAŞIYISINDAN BİRİ OLMAK

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen "Uluslararası alanda bir kez daha en hızlı büyüyen hava kargo markası olarak ilan edilmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Turkish Cargo olarak, dünyanın 132 ülkesine verdiğimiz hava kargo hizmetimizle hızla büyüyen ve gelişen lojistik sektörünün merkezinde yer alıyoruz. Bu önemli konumun farkındalığıyla başarı çıtamızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarımız, geniş uçuş ağımız ve benzersiz coğrafi konumumuzdan aldığımız güç ile markamızı dünyanın en iyi ilk 3 hava kargo taşıyıcısından biri yapmayı hedefliyoruz." dedi.