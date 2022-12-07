Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri Turkuvaz Medya’da yapılacak

Sabah Gazetesi ve A Para'nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ilgili sektörlerin geçmişten günümüze gelişimleri, gelecek vizyonu, bakanların görüşleri, projeleri ve 2023 stratejilerinin tüm yönleriyle ele alınacağı Turkuvaz Medya Merkez'inde gerçekleşecek Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri kamu ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiriyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video ile katılacağı Türkiye 2023 Zirvesi bugün düzenleniyor. Zirve'de T.C Tarım Ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel panel konuşmalarıyla yer alacaklar.

8 Aralık 2022 Perşembe günü Türkiye 2023 Zirvesi saat 09:00-17:40 arasında, Para sohbetleri ise 18:10-20:00 arasında gerçekleşecek. Merakla beklenen programlar Sabah, A Para, A Para YouTube hesapları ile Sabah TV'den canlı olarak izlenebilecek.