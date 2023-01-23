Türkiye bölgesinde ön plana çıktı

Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, dünyada global enflasyondan resesyona, tedarik ve lojistik problemlerinden iflas eden şirketlere kadar tüm ülkelerin farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.Kaya, "Türkiye ise, uygulanan etkili iç ve dış politikalar sayesinde bu süreçlerden minimum hasarla çıktı. Gerek pandemi süresince üretimin ve tedariğin güvenli şekilde devam etmesi ve bozulmaması gerekse Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü, gıda koridoru ile güvenliğin sağlaması ve global enerji krizinden etkilenmemesi, tam aksine pozisyonunu güçlendirmesi ile Türkiye'nin bölgesinde ön plana çıkmasını sağladı. Bu yıl da aynı şekilde güçlü politikalarla özellikle enerji ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'nin adından söz ettireceğini düşünüyorum" dedi. Kaya, Yeni Aston modellerinin yakın gelecekte Türkiye yollarında olacağını ekledi.