Türkiye-Çin ilişkileri masaya yatırılacak

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayımlanan China Today Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye-Çin İletişim Forumu, "Yeni Dönemde Çin'de Reformların Derinleşmesi ve Getirdiği Fırsatlar" ana temasıyla 20 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye'den ve Çin'den üst düzey isimlerin yer alacağı forum, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da saat 09:00'da başlayacak. Forumda Kuşak ve Yol İnisiyatifi, karayolları, demiryolları, limanlar, havaalanları, enerji üretim santralleri ve telekomünikasyon ağları ile büyük ölçekli altyapı yatırımlar ele alınacak. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in kaleme aldığı, Turkuvaz Kitap tarafından Türkçe'ye kazandırılan "Çin'in Yönetimi" kitabında ele alınan Çin'in reform sürecinin ve modernleşme hedefleri üzerine konu başlıkları masaya yatırılacak.