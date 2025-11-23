Türkiye doğalgazda kışa hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgazda kışa hazır olduklarını belirterek "Yer altı gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" dedi. Doğalgazda arz güvenliğini temin etmek için kısa, orta ve uzun vadede LNG anlaşmaları yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir taraftan da Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesini arttırıyor. Tuz Gölü ve Silivri'de bulunan yer altı depolama tesisleri, doğalgaz tüketiminin yüksek olduğu kış aylarında günlük arz-talep dengesinin sağlanmasında kritik rol oynuyor.Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4.6 milyar metreküplük hacimle hizmet vermeye devam ederken Tuz Gölü'nün altında oluşturulan dev tuz mağaralarında her geçen yıl daha çok miktarda gaz depolanıyor. Türkiye'de tek, dünyada sayılı tesislerden biri olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi halihazırda 1.7 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Bakanlık Silivri'yi 2028'de 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü'nü de 2032'de 8.5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.Bakan Bayraktar, arz güvenliğini sağlamak için yer altı depolarına ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, bu kapsamda Tuz Gölü ve Silivri'de yer altı depolama tesislerini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu tesisler sayesinde gazda kışa hazır olduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" dedi. Bayraktar, kış öncesinde Tuz Gölü'nün altında bulunan depolama tesisinin kapasitesini 1.2 milyar metreküpten 1.7 milyar metreküpe çıkarttıklarını kaydederek, "Böylece Silivri ve Tuz Gölü olmak üzere toplam kapasitemizi 6.3 milyar metreküpe çıkarmış olduk. Yatırımlarımız bundan sonra da artarak devam edecek. 2028'de tükettiğimiz gazın en az yüzde 20'sini yer altı depolarımızdan karşılayacağız" diye konuştu.