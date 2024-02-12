Türkiye düşük doğalgaz ve elektrik faturasında Avrupa lideri: Gaz faturasının ücretteki payı % 25’ten 3’e düştü

Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi. Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın üretime geçmesi ile birlikte bunun faturalar üzerindeki etkisi daha da hissedilmeye başlandı. Vatandaş 2002'de asgari ücretin yüzde 25.6'sını doğalgaz faturalarına öderken, şimdi artan asgari ücret ve düşen faturalar karşısında maaşının yalnızca yüzde 3.4'ünü faturaya ayırıyor.Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42.1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25.6 idi. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi. Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Şubat ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğalgazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.Konutlardaki doğalgaz tüketiminin asgari ücret içindeki düşüklüğünde ise Türkiye, Avrupa birincisi oldu. Türkiye'de doğalgaz faturasının payı asgari ücret içerisinde yüzde 3.4 iken, Türkiye'yi görece ucuzlukta Macaristan, Lüksemburg, Belçika, Hırvatistan ve Fransa gibi ülkeler takip etti.Karadeniz'de Sakarya Gaz sahasından üretilen gazın 2023 yılı Nisan ayında karaya ulaşmasıyla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinin ilk ay tüm tüketimleri ücretsiz olacak şekilde, sonraki aylarda ise aylık 25 metreküpe denk gelen tüketimlerinin bir yıl boyunca ücretsiz olması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 1 Mayıs 2024'e kadar sürecek 25 metreküplük doğalgaz desteği ile bu tarihe kadar faturalardan 145 lira daha düşülmeye devam edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Vatandaşlarımıza 2023'te elektrik ve doğalgaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı buldu" açıklamasına yapmıştı.TÜRKİYE elektrik tüketim bedelinin net asgari ücret içindeki payında da en düşük faturaya sahip lider ülke konumunda. 2024 Şubat itibarıyla 200 kilowatsaat elektrik tüketiminin net asgari ücret içerisindeki payı yüzde 1.5 olarak gerçekleşti. 2002'de 164.6 lira olan asgari ücretin 33.1 lirası yani yüzde 20.1'i elektrik faturalarına ödeniyordu. Konutlarda elektrik tüketimi asgari ücret payında lider olan Türkiye'yi sırasıyla Lüksemburg, Malta, Macaristan ve Hollanda gibi ülkeler izliyor.