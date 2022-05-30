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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Türkiye ihracat seferberliği SABAH’la başlıyor

Türkiye ihracat seferberliği SABAH’la başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi, ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla "Türkiye İhracat Seferberliği" projesini hayata geçiriyor

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek projenin ilk toplantısı bugün Bursa'da yapılıyor. Hampton by Hilton Bursa Hotel'inde gerçekleştirilen etkinliğe, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Baran Çelik ve sektörün önde gelen isimleri katılıyor.

BAKAN ÖZEL OTURUMU OLACAK
Zirvenin açılışı SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın konuşmasıyla başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın konuşmaları ile devam edecek olan zirvede SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ile Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un özel oturumu yer alacak.
Etkinlikte, "Bursa'nın İhracat Profili ve Potansiyeli", "Türkiye'nin İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar", "İhracat Destekleri ve Finansmanı" ile "Sürdürülebilir İhracat" olmak üzere dört panel gerçekleştirilecek.

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Türkiye ihracat seferberliği SABAH’la başlıyor
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