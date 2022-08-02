Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya’da gerçekleştirilecek

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasından sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da konuşma yapacağı zirvede, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

"İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı Zirve'nin ilk panelinde, T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Buluş'u, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör ağırlayacak.

Seyev Yönetim Kurulu Başkanı Seda Yekeler'in "Dünyaya Açılmada İlk Adım" başlığındaki konuşmasının ardından gerçekleşecek, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikinci panelinde ise "Konya'nın İhracat Profili ve Potansiyeli" tartışılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Torku CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akın ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet H. Şanal Konya'nın ihracat potansiyeli ile ilgili bilgiler paylaşacak.

WWB E-Ticaret Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu'nun "Yeni Dünyanın Ticaret Sırrı: E-İhracat" başlıklı konuşmasından hemen sonra ise Zirve'nin son panelinde "İhracatın Finansmanı ve Sürdürülebilir İhracat" tartışılacak. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz katılacak.

