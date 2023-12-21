Türkiye iletişimde 5G’ye en az yüzde 50 yerlilikle girmeyi hedefliyor

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) 40'ıncısını düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı, "Doğal Afetlerde Dayanıklı Bilişim Ekosistemi" temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının özverili çalışmalarıyla başlatılan "yeniden inşa süreci"nin devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde yoğun nüfus ve yapılaşmayla birlikte afetlerin sayısının ve sıklığının her geçen gün arttığına işaret eden Sayan, "Doğal afetleri, mutlak şekilde öngörmek ve kontrol etmek mümkün gözükmemekle birlikte risk yönetimi temelli bir yaklaşımla oluşabilecek zararları en aza indirmek ve afetleri yönetilebilir olarak ele almak önem kazanıyor. Kentsel alanların afet riski söz konusu olduğunda, çarpan etkisi oluşturması nedeniyle etkin bir afet yönetimi kaçınılmaz bir gerçektir. Sürdürülebilir, uzun vadede etkin, çok paydaşlı ve disiplinler arası biçimde veriye dayalı olarak sürecin yönetilmesi önem arz ediyor." dedi.

Bilişim teknolojilerinin de olası afetlerin öngörülmesi ve bunlara hazırlıklı olunmasına imkan sağladığını ifade eden Sayan, afetler karşısında bilgi teknolojilerinin kullanımının gerekliliğine yönelik farkındalığın arttığını ancak bilgi teknolojilerine ve yapay zeka uygulamalarına beklenen düzeyde başvurulmadığını bildirdi.

Sayan, kişiler ve kurumlar arasında iletişimi kolaylaştıran sosyal medya araçlarının yaygın kullanımının afet yönetimi açısından önem kazandığına dikkati çekerek, yerli ve milli uygulamaların önemine değindi.

2016'da yapılan 4.5G ihalesinde yüzde 1 seviyesinde olan yerlilik oranının bugün yüzde 30'ları aştığını vurgulayan Sayan, şunları ifade etti:

"5G'ye en az yüzde 50 yerlilikle girmenin hesaplarını yapıyoruz ve bunun çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının yüzde 75'leri bulduğunu paylaşmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde her alanda yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmek temel hedefimiz."