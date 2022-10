Türkiye insansız savaşta sınıf atlıyor

Bayraktar'ın silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) başlayan Türkiye'nin insansız savaş araçlarındaki atılımı her alana yansıdı ve bu ligde Türk savunma sanayi sınıf atlıyor. İstanbul'da dün kapılarını açan SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bu anlamda birçok yeni ürünün görücüye çıktığı bir şov oldu. Sarsılmaz Boston Dynamics'i aratmayan yeni silahlı yapay zekalı robotunu tanıtırken, Aselsan silahlı insansız deniz aracı (SİDA) MİR İDA ile aynı anda sekiz aracın birbiriyle iletişim halinde saldırı yapan sistemini sergiledi. Roketsan ve STM gibi firmalar da kamikaze drone'ları ile bu alanda akıllı mühimmatla neler yapılabileceğini gösterdi.57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmanın gösterdiği ilgi de aslında bu yeni teknolojilerde gelinen noktayı gözler önüne seriyor. İki hafta önce insansız araçların fuara damga vuracağının sinyalini veren SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Yabancı katılımcılar arasında bir başbakan, 11 bakan, genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve müsteşar statüsünde yetkililer var. Bu fuar ürün satmaya gelen yabancıların fuarı değil de uluslararası etkileşimin olduğu bir pazar konsepti" dedi. 876 firması ve 24 üniversitesiyle Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un fuarında sadece büyük firmalar değil aynı zamanda kritik ürünleri üreten KOBİ'ler de kendilerini gösterme fırsatı buldu.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, "Asıl yayılmacı kurulduğu günden bu güne yedi aşamada üç kat genişleyen ve burnumuzun dibine kadar gelip sürekli Türkiye'yi tahrik ve tehdit eden Yunanistan'ın ta kendisidir. Bu Yunan siyasiler kendi şahsi emel ve ihtiraslarını gözeterek yaptıkları açıklamalarla Yunan halkına da büyük zarar vermekte, iki ülke arasında barışa giden yolu sabote ve tahrip etmektedirler" dedi. SAHA EXPO açılışında konuşan Bakan Akar, "Hemen her alanda olduğu gibi özellikle savunma alanında pek çok ilke imza atan ülkemiz Türkiye, yerli ve milli imkânlarla ürettiği ve sahada kendini kanıtlayan kara, deniz ve hava sistemleri ile somut kazanımlar elde etti. Savunmada tecrübe ile birlikte bir zamanlar hayal olan birçok konu çok şükür gerçeğe dönüştü. Artık kendi tüfeğimizi, topumuzu, insansız hava aracımızı, füzemizi, helikopterlerimizi, gemimizi üretebilen bir ülke haline gelmiş bulunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda kendi muharip uçağımızı, tankımızı da üreten ülkeler arasına gireceğiz. Artık cin şişeden çıktı" mesajı verdi.Fuarınresmi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kimsenin endişe etmesine gerek yok. Türkiye'nin başkasının topraklarında gözü olmadı. Bizim savunma sanayii harikalarımız 10 yıllardır devam eden emperyalistlerin ya da maşalarının yaptığı zulümleri durdurmak için kullanılır. Türkiye'ye karşı yapılacak en küçük tehdide dahi seyirci kalmayız. Aksini düşünen varsa SAHA EXPO'yu görsünler" dedi. Bakan Varank, "Savunma sanayiinde yerlilik oranları yüzde 20'lerden yüzde 80'lere, çalışan personel sayısını 30 binden 80 bine ciromuzu 1.3 milyar dolardan 10 milyar dolara, Ar-Ge harcamalarını 50 milyon dolardan 1.5 milyar dolara yükselttik. Katma değerin anahtarı olan Ar-Ge kısmına özel parantez açmak istiyorum. Ar-Ge konusunda yeterli değilseniz, bu alana yatırım yapmıyorsanız, diğer tüm yetkinlikleriniz zamanla yok olmaya mahkumdur. Çünkü Ar-Ge sürdürülebilirliğin anahtarıdır" diye konuştu.Savunmasanayisinde yürütülen projesi sayısının 750'yi geçtiğini belirten Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Bu projelerin yaklaşık yarısını son 6-7 yılda başlattık. Savunma projelerimizin büyüklüğü 60 milyar doların üzerine çıktı. Ffirma sayısı bin 600 ve ciro 10 milyar doların üstüne çıktı. 2021'de 3 milyar 224 milyon dolarla tarihin en yüksek ihracatna ulaştık. İnşallah bu yılsonunda 4 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. AR-GE'ye ayrılan bütçe yıllık 1.5 milyar doları geçti. Kara ve deniz araçlarında sadece kendimizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA teknolojisinde ise artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Burada liderliğe oynuyoruz. Ancak her zaman söylüyoruz, bizim hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsızlık. Ülkemizin dünyada savunma sanayii alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her geçen gün yaklaşmaktayız" şeklinde konuştu.Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, küresel savunma harcamalarının 2.1 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya'nın 2.1 trilyonluk askeri harcamanın yüzde 62'sini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi dünyanın geri kalanıyla makas çok açık ve bu açık giderek büyüyor. Özellikle yüksek teknolojik gelişim büyüyerek artarken doğal olarak her ülke bu gelişimden aynı oranda faydalanamıyor. Türkiye, 15.5 milyar dolarlık savunma harcaması ile bu alandaki ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan sektörümüzün yıllık cirosu 10 milyar doları buldu. 20 yıl önce ihracatımız sadece 248 milyon dolarken, geçtiğimiz yıl 3.2 milyar dolar gerçekleşti. Savunma sanayimizin bu yıl 4 milyar dolarlık ihracatı rahatlıkla geçeceğini şimdiden söyleyebilirim" şeklinde konuştu.Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK'in orta kalibre 30x113 mm topu ilk kez sergilendi. Bu alanda üretim yapan beş firmadan biri olan İngiliz "AEI Systems" firmasını satın aldıklarını hatırlatan SYS Genel Müdürü Utku Aral, "Deniz, hava ve kara platformları için büyük öneme sahip olan orta kalibre topların üretimine ciddi yatırım yapmış olduk. VENOM LR 30 adını verdiğimiz 30x113 mm topumuzu bu fuarda ilk defa sergilediğimiz için de ayrıca heyecanlıyız. İnsansız kara aracı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.Türkiye'de ilk olan geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş Sarbot isimli robot da tanıtıldı. Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye'de ilk kez yapay zekâlı ve aynı zamanda sürü halinde hareket edebilecek olan bir robotu ürettiklerini belirtti. Robotların aynı zamanda drone'larla da iletişime geçerek hareket edebildiklerini belirten Aliş, "Koşabilen, sıçrayabilen silahlı bir robot geleceğin savaş alanlarının konsepti. Hem yazılımı hem de donanımını tamamen biz yapıyoruz. Artık robotik sistemlere ve aynı zamanda 30 kalibrelik büyük toplara doğru ilerleyen bir vizyonla hareket ediyoruz" dedi.ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Buraya gelenler ATMACA ve Çakır füzelerimizi de görebilirler. 700 milyon dolarlık bir ciromuz var şu anda. 300 milyon dolar kadarı ihracattan geliyor. Hedefimiz küresel savunma firmalarının ilk 100 listesinde 50 arasında yer almak. Akıllı mühimmatlara olan ilginin artacağını ve kullanımının yaygınlaşacağını düşününce potansiyelin ne kadar yüksek olduğunu görmek mümkün. Hedef kısa süre içinde 1 milyar dolarlık bir firma haline gelmek. İhracatta ana hedef pazarlarımız Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa" dedi. ROKETSAN standında üstü örtülü olarak sergilenen ve bugün ilk kez görücüye çıkacak olan bir ürün de oldukça merak uyandırdı. Bu yeni ürünün 'kamikaze drone' olduğu tahmin ediliyor.