Türkiye kendi ihracat devrimini gerçekleştiriyor

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 'nin (TİM) koordinasyonuyla düzenlenen, Türkiye'nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği Design Week Türkiye 'nin (Türkiye Tasarım Haftası) 5'incisi Haliç Kongre Merkezi'nde dün başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin kendi ihracat devriminin eşiğinde bulunduğunu, birkaç yıl önce söz konusu bile olmayan ihracat değerlerine artık çok yakın olunduğunu belirterek, "İhracat devriminin gerçekleşmesi ve kalıcı olarak sürdürülebilmesi için nicelik ve fiyattan ziyade, tasarım ve markalaşmaya odaklanmak zorundayız" dedi.Küresel rekabette önemi her geçen gün daha da artan tasarımın firmaların kendilerini rakiplerinden farklılaştırması ve bu sayede fiyat yerine marka üzerinden rekabet edebilmelerine olanak sağladığını ifade eden Muş, "Markamız, tüketicide oluşturduğumuz güvendir. Ortaya koyduğunuz her özgün ve başarılı tasarım ' Made in Türkiye ' ifadesine ve Türk malına olan güvene bir bütün olarak değer katmaktadır" diye konuştu.Bakan Muş, Türkiye'de gelişmiş bir tasarım ve inovasyon kültürünün oluşmuş olmasının, Türk mal ve hizmet ihracatçılarının küresel pazarlardaki rekabetçiliğini yalnızca beslemekle kalmadığını, onları aynı zamanda oyunun kurallarını belirleyen güçlü aktörler haline getirdiğini söyledi. "Dünyanın en gelişmiş pazarlarında bile Türk ürünleri tasarımlarıyla ön plana çıkmakta ve tercih edilmektedir" diyen Muş, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesini sağlamak adına tasarımcı şirketleri ve ofisleri destekliyoruz" şeklinde konuştu. Çalışmaların yavaş yavaş meyvelerini aldıklarını anlatan Muş, "Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğinden faydalanan şirketlerin 2020 yılı birim ihraç fiyatı ortalaması 9.2 dolar seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.TİM Başkanı İsmail Gülle de, tasarımın önemine dikkati çekerek, rekabet gücü ile tasarım kullanımı arasında çok güçlü bir uyum olduğunu söyledi. Tasarımlarıyla markalaşan ülkelerin, küresel rekabette bir adım öne çıktığının altını çizen Gülle, Türkiye'nin tasarımcıların sahada gösterdikleri başarılı performansla bu yıl küresel tasarım endeksi sıralamalarında genel skor bazında 1.917 puanla, Almanya Singapur gibi ülkeleri geride bırakarak 7'nci sıraya yükseldiğini ve Türkiye'nin ilk 5'e girmeyi hedeflediğini ifade etti.