Türkiye küresel havacılığın merkezi olacak

Doğuyla batının kesişme noktası olan Türkiye, küresel havacılığın da merkezi olacak. Ülkemizin dünyadaki bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları (THY), dünya havacılık sektörünün liderleri olan Airbus ve Rolls- Royce ile Türkiye'yi kanatlandıracak dev bir anlaşmaya imza attı. Airbus'a 150 adet A321neo ve 80 adet A350 olmak üzere toplam 230 uçak siparişi veren THY, Rolls- Royce ile de uçak motoru tedariki için anlaşma sağladı.THY, geçen yıl aralık ayında 355 adet yeni nesil uçak için Airbus firmasıyla anlaştığını duyurmuştu. Anlaşma kapsamında THY, hem uçaklar hem de uçağa güç veren motorların önemli parçalarının Türkiye'de üretilmesini şart koştu. Böylece 70 milyar doları bulan THY siparişinin 20 milyar doları yerli üretim yoluyla Türk şirketler tarafından karşılanacak. Son uçak siparişiyle THY, üretici Rolls-Royce'un Trent XWB motorunun dünyadaki en büyük operatörü konumuna gelecek. Gerçekleştirilen ortaklık doğrultusunda Rolls-Royce, potansiyel bir Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) operasyonunun kurulması ve daha fazla tedarik zinciri çözümleri dahil olmak üzere, Türkiye'de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanması konularında araştırmalara başlayacak. Airbus ise Türkiye'deki işbirliğini artırmasına ve özellikle tedarik zinciri, beceri gelişimi ve sürdürülebilirlik alanlarında Türk firmalar ile işbirliği yaparak THY'nin büyüme hedeflerine destek verecek. Anlaşmayı Stratejik Türkiye İlerleme Programı (Strategic Türkiye Enhanced Programme - STEP) ile duyuran THY, önümüzdeki 15 yıl boyunca Türk havacılık ve uzay endüstrisine ekonomik değer katacak.Dev anlaşmanın imzaları THY'nin İstanbul Yeşilköy'deki Genel Merkezi'nde imzalandı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Airbus CEO'su Guillaume Faury ve Rolls-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç'in katıldığı imza töreninde, Türk havacılık ve uzay şirketlerinin temsilcileri ile İngiltere Başkonsolosu, Fransa ve İspanya'nın da müsteşarları yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Bolat, uçak üreticisi Airbus ile derinleşen işbirliğinin göstergesi olan Stratejik Türkiye İlerleme Programı'nı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bolat, "Airbus'ın stratejik hedefleri ve yeni belirlenen iş alanlarıyla uyumlu olarak Türk havacılık şirketlerinin potansiyel tedarikçi olma yolunda geliştirilmesi ve hazır hale getirilmesi için bugünden hazırlıklara başlıyoruz" dedi.ROLLS-Royce CEO'su Tufan Erginbilgiç, Türkiye'nin şirketin faaliyet alanları içinde stratejik açıdan önemli bir pazar olduğunu söyledi. Erginbilgiç, Türk Hava Yolları'nın "Trent XWB" motorlara duyduğu güvenden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Türk Hava Yolları ve ortaklarımızla birlikte çalışarak Türk ekonomisine fayda sağlamak, ülkenin bu alanda kabiliyetlerini artırmak ve enerji geçişindeki rolünü genişletmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.ROLLSRoyce ile işbirliğini kuvvetlendirmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Ahmet Bolat, bu girişimlerin hem Türk Hava Yolları'nın büyüme hedefleri doğrultusunda attığı adımlar hem de Türkiye'nin havacılık ve uzay endüstrisindeki kabiliyetlerini daha da geliştirmesi konusunda kanıt niteliğinde olduğunu vurguladı. Bolat, "Üç büyük şirket arasındaki bu önemli işbirliğiyle Türk Hava Yolları olarak, küresel havacılık sahnesindeki öncü rolümüzü pekiştirirken operasyonel verimliliğimizi artırmak ve sürdürülebilir büyümemize katkıda bulunmak için ileri teknolojilerden ve işbirliği stratejilerinden yararlanmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Geçen yıl 400'üncü uçağa ulaştıklarını anımsatan Bolat, "Şu anda 454 uçağımız var. Şimdiki gibi çalışmalarımızı sürdürürsek 10 yıl içerisinde Türk Hava Yolları, bugünkü Türk Hava Yolları'nın 2 katına çıkacak yani 90 yılda geldiği pozisyonu gelecek 10 yılda ikiye katlayacak" ifadelerini kullandı.AIRBUS Üst Yöneticisi (CEO) Guillaume Faury, hem THY'nin büyümesini desteklemekten hem de STEP programı aracılığıyla Türkiye ile ortaklığı üst seviyeye taşımaktan onur duyduklarını dile getirdi. Faury, "Program özellikle tedarik zinciri gelişimi, beceriler ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak THY'nin büyüme hedeflerini desteklemesine yönelik çerçeve oluşturacak" dedi. Türkiye'ye 4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, bu rakamı 2030'a kadar 7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Faury, "Türkiye'de ürün tedarik ettiğimiz yerli üreticiler var. Bugün Airbus uçakları Türkiye'nin bir parçasını taşıyor. Türkiye'nin havacılık alanında küresel merkez olmasını hayal ediyoruz" diye konuştu.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, THY'nin 440 uçaklık filosuyla bugün tüm dünyayı kanatları altına aldığını vurguladı. Havacılık sektöründeki hedeflerine ulaşmada THY'nin önemine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gökyüzündeki en güçlü temsilcisi THY'dir" dedi. Uraloğlu, THY'nin tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılarla Türkiye'ye ekonomik olarak 56 milyar dolar kazandırdığını ve 2024 hedefinin 63 milyar dolar olduğunu belirterek, "Gelecek 10 yılda bu katkı 144 milyar dolara ulaşacak" dedi. Uraloğlu, THY'nin hızla büyüyen bir hava yolu şirketi olduğunu, İstanbul'un da havacılık alanında global çapta önemli bir ulaşım üssü haline geldiğini vurguladı.TİCARET Bakanı Ömer Bolat, THY'nin, Airbus ve Rolls- Royce şirketleri ile yeni uçak ve motor alımları kapsamında yapacağı çok önemli bir yerlileştirme ve endüstrileştirme amaçlı üretim anlaşmasına şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu anlaşmayla, firmalar arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirten Bolat, "İkili görüşmelerin, halihazırda havacılık sektörünün tedarik zincirinde yer alan firmalarımız için olduğu gibi, tedarik zincirinin henüz parçası olmayan firmalarımız için de yeni fırsatlar oluşturmasını temenni ediyorum" dedi.SANAYİve Teknoloji Bakanı Kacır, havacılık sanayisinin birçok küresel uçak ve motor üreticisinin tedarik ortakları arasında yerini aldığını söyledi. Kacır, 2012'den beri havacılık ve uzay sektöründe toplam yatırım büyüklüğü 4 milyar doları aşan 144 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini anımsatarak, "İhtiyaçlara yönelik teşvik paketleri sunuyoruz" dedi.