Türk iş dünyasının son 40 yılda kaydettiği olağanüstü ilerlemeye dikkat çeken Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "İnşaattan enerjiye, turizmden modern altyapıya kadar pek çok stratejik alanda Türkiye, küresel ölçekte iddialı adımlar attı. Hayata geçirilen bu büyük yatırımlar, yalnızca yaşam standartlarını yükseltmekle kalmadı; Türk özel sektörünün ve girişimciliğinin, uluslararası arenada saygın bir güç olarak tanınmasının da temellerini attı" dedi."Bugün gururla Afrika'dan Avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada, Türk şirketlerinin imzasını taşıyan vizyoner projelerini görüyoruz" diyen Özdemir, şunları kaydetti: "Örneğin müteahhitlik ve inşaat sektöründe, en saygın referans yayını olan ENR'nin (Engineering News-Record) 2025 yılında yayımladığı 'En Büyük 250 Uluslararası Müteahhit' listesinde, Türkiye'nin 45 şirketle ikinci sırada yer alması, bu başarının ne kadar somut ve kalıcı olduğunun en güçlü kanıtıdır."Ebru Özdemir, "Türk basınının köklü tarihine 40 yıllık önemli bir miras bırakan Sabah Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Değişen dünyayı ve gelişen Türkiye'yi her gün okuyucusuyla buluşturan Sabah Gazetesi, ülkemizin sesi ve hafızası olmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi, 40 yıllık güçlü geçmişi boyunca, ülkemizde ekonomi, teknoloji ve altyapı alanlarındaki bu büyük ilerlemelerin her adımına tanıklık etti ve bu tarihi yolculuğun ayrılmaz bir parçası oldu. Bu başarılı ve anlamlı yolculukta, nice yıllara..." şeklinde konuştu.