Türkiye lehine çelik gibi karar! Kayıplar süratle telafi edilecek

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli çelik davasında Türkiye'yi haklı buldu. Çelik önlemleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği'ne karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan dava Türkiye lehine sonuçlandı. Bu kararla binlerce çelik ihracatçısı da kayıplarını telafi edebilecek. Ticaret Bakanlığı, kararın Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nce 2018'de belirli çelik ürünlerine uygulanan koruma önlemine karşı Türkiye kararlı bir mücadele yürüttü. Türkiye'nin DTÖ'de başlattığı davada kurulan panel, Türkiye'nin tezlerini destekledi ve bu önlemlerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğuna hükmetti. DTÖ üyeleriyle 29 Nisan'da paylaşılan panel raporunda Avrupa Birliği'nin bu önlemleri Korunma Önlemleri Anlaşması'na uyumlu hale getirmesi gerektiğine karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koydu ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulundu. Dava sonucu ülkemiz açısından bir başarıdır" denildi.