Türkiye Nadir Toprak Elementleri ile küresel oyuncu olabilir! Çin ve Brezilya’dan sonra küreselde ilk 3’e girecek

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde hazırlanan harita ile Nadir Toprak Elementleri (NTE) ile tanışan Türkiye, Eskişehir'de keşfedilen rezervler ile jeostratejik olarak önemli bir adıma imza attı.

TÜRKİYE KÜRESEL BİR OYUNCU OLABİLİR

Türkiye, NTE keşfi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Japonya merkezli Nikkei Asia, Türkiye'nin Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfettiğini duyurduğu 12,5 milyon tonluk nadir toprak rezervini mercek altına aldı.

NTE keşfinin, "küresel tedarik zincirini önemli ölçüde değiştirebileceğini" vurgulayan Nikkei Asia, Türkiye'nin küresel bir oyuncu olabileceğini belirtiyor.

ÇİN VE BREZİLYA'DAN SONRA EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ REZERV

Türkiye'nin NTE keşfinin onaylanması için Avustralya'daki Ortak Cevher Rezervleri Komitesi (Joint Ore Reserves Committee - JORC) adlı uluslararası bir organa başvurdu, rezervlerin doğrulanması durumunda Türkiye, Hindistan'ı geride bırakarak Çin ve Brezilya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü rezervine sahip olacak.

NTE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Seryum oksit, lantan, neodim ve praseodymium oksit dahil olmak üzere 10 nadir toprak mineralinin yanı sıra florit, barit ve toryum tespit edildi. Bu elementler, elektrikli araç motorları, rüzgâr türbinleri, savunma sistemleri ve elektronik cihazlar için kritik önemde.

2023'te faaliyete geçen pilot tesis, yılda 1.200 ton cevher işleyerek %90 saflık oranına ulaştı. Endüstriyel üretim tesisini 2027–2028 yılları arasında devreye almak isteyen Eti Maden 10.000 ton nadir toprak oksit üretmek için yılda 570.000 ton cevher işlemek istiyor.

TÜRKİYE STRATEJİK BİR ROL ÜSTLENEBİLİR

Londra merkezli CRU Group'un baş danışmanı Willis Thomas'ın analizine göre, NTE keşfi Çin dışındaki küresel rezervleri yüzde 17 oranında artırabilir. Thomas, Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde Avrupa'nın elektrikli araç tedarik zincirinde stratejik bir rol üstlenebileceği değerlendiriliyor.