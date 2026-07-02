Türkiye otomotiv pazarı 2026’nın ilk yarısında yüzde 8 daraldı: Satışlar 558 bin adede geriledi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde küçüldü. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.