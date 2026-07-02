Türkiye otomotiv pazarı 2026’nın ilk yarısında yüzde 8 daraldı: Satışlar 558 bin adede geriledi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde küçüldü. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.
OTOMOBİL SATIŞLARINDA GERİLEME DAHA BELİRGİN
Yılın ilk 6 ayında otomobil satışları %9,79 düşüşle 440 bin 234 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise %1,69 azalarak 117 bin 945 adet seviyesinde kaldı.
UZUN VADELİ ORTALAMALARA GÖRE GÖRÜNÜM
Pazar genelinde daralmaya rağmen satışlar bazı uzun vadeli ortalamaların üzerinde kaldı. Haziran ayı satışları 5 ve 10 yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.
Otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre artış gösterirken, hafif ticari araç segmenti de benzer şekilde ortalamanın üzerinde seyretti.
SEGMENT DAĞILIMINDA C SINIFI ÖNE ÇIKTI
Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarının büyük bölümünü A, B ve C segmentleri oluşturdu. Özellikle C segmenti 241 bin 100 adet satışla %54,8 pay aldı.
B segmenti ise 130 bin 476 adetle %29,6'lık paya sahip olarak pazarın önemli bir kısmını oluşturmaya devam etti.