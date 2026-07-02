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Giriş Tarihi: 2.07.2026 09:02

Türkiye otomotiv pazarı 2026’nın ilk yarısında yüzde 8 daraldı: Satışlar 558 bin adede geriledi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 daralma kaydetti. Toplam satışlar 558 bin 179 adede gerilerken, otomobil ve hafif ticari araç segmentlerinde de düşüş görüldü.

Türkiye otomotiv pazarı 2026’nın ilk yarısında yüzde 8 daraldı: Satışlar 558 bin adede geriledi
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2026'nın Ocak-Haziran döneminde küçüldü. Toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA GERİLEME DAHA BELİRGİN

Yılın ilk 6 ayında otomobil satışları %9,79 düşüşle 440 bin 234 adede indi. Hafif ticari araç satışları ise %1,69 azalarak 117 bin 945 adet seviyesinde kaldı.

HAZİRAN AYINDA DA DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Sadece Haziran ayında da pazar daralma eğilimini sürdürdü. Toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre %11,44 azalarak 105 bin 41 adede geriledi.

Aynı dönemde otomobil satışları %10,35, hafif ticari araç satışları ise %15,53 oranında düşüş gösterdi.

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UZUN VADELİ ORTALAMALARA GÖRE GÖRÜNÜM

Pazar genelinde daralmaya rağmen satışlar bazı uzun vadeli ortalamaların üzerinde kaldı. Haziran ayı satışları 5 ve 10 yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Otomobil pazarı 5 yıllık ortalamaya göre artış gösterirken, hafif ticari araç segmenti de benzer şekilde ortalamanın üzerinde seyretti.

SEGMENT DAĞILIMINDA C SINIFI ÖNE ÇIKTI

Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarının büyük bölümünü A, B ve C segmentleri oluşturdu. Özellikle C segmenti 241 bin 100 adet satışla %54,8 pay aldı.

B segmenti ise 130 bin 476 adetle %29,6'lık paya sahip olarak pazarın önemli bir kısmını oluşturmaya devam etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#OTOMOBİL #OTOMOTİV SEKTÖRÜ #OTOMOTİV

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Türkiye otomotiv pazarı 2026’nın ilk yarısında yüzde 8 daraldı: Satışlar 558 bin adede geriledi
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