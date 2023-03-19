Türkiye otomotiv sanayisi çıtayı yükseltti: Hedef dünyada ilk 10

Türkiye otomotiv sektörünün en köklü kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 48'inci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurul'da geçen yıl derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan Cengiz Eroldu yeniden Başkan olarak seçildi. 2022'nin Türk otomotiv sektörü açısından değerlendirmesini de yapan Cengiz Eroldu, Türkiye'nin dünyanın en çok araç üreten 13'üncü ülkesi olma konumunu koruduğunu, Avrupa Birliği'nde ticari vasıtalarda ve traktörde birinciliğini devam ettirdiğini söyledi. 2023 iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Eroldu, "İlk 2 ay sonuçlarında toplam üretimimiz yüzde 14 arttı. İhracatımızda yüzde 8 artış gösterdi. Bu tablo bizi 2023 için ümitlendiriyor" dedi. Otomotiv sanayisinin çıtayı yükseltmek istediğini söyleyen Eroldu, Avrupa'da ilk 3 ülke, dünyada da ilk 10 ülke içinde olma gibi bir stratejik hedeflerinin olduğunu kaydetti.