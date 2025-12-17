Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:52

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 263 yeni çalışma arkadaşı alacaklarını duyurdu.

DHA
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na yeni personel alınacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Taşkömürü Kurumumuzun gücüne güç katacak 263 yeni çalışma arkadaşımızı kadrolarımıza dahil ediyoruz. Nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecini bugün itibari ile başlattık. Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacak
