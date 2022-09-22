Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye topraklarının binde birinde madencilik yapılıyor
Giriş Tarihi: 23.9.2022

Türkiye topraklarının binde birinde madencilik yapılıyor

Türkiye topraklarının binde birinde madencilik yapılıyor
TÜRKİYE Madenciler Derneği tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı. Koza Altın İşletmeleri CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çelik, altın madenciliği konusunda değerlendirmede bulundu. Altın Madenciliğinin doğaya büyük zarar verdiği yönündeki iddiaların büyük bir yanılgı olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye topraklarının yüzde 0.1 oranında madencilik yapıldığını söyledi. Çelik, "Türkiye topraklarının yüzde 30'u tarım, yüzde 29'u orman, yüzde 19'u mera alan iken madencilik yapılan sadece binde bir. Sadece sekiz yüz bin kilometrekareye yakın alanın içerisinde binde birlik bir alanı biz maden işlerinde kullanıyoruz. Maden arama hizmetlerinde siyanürün kullanıldığıyla alakalı genel bir yanılgı var" dedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
Cam Devi Gürok Global Pazardaki Büyümesini Sürdürüyor
Cam Devi Gürok Global Pazardaki Büyümesini Sürdürüyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye topraklarının binde birinde madencilik yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA