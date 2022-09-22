Türkiye topraklarının binde birinde madencilik yapılıyor

TÜRKİYE Madenciler Derneği tarafından düzenlenen "2. Maden Kurtarma Yarışması" başladı. Koza Altın İşletmeleri CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Çelik, altın madenciliği konusunda değerlendirmede bulundu. Altın Madenciliğinin doğaya büyük zarar verdiği yönündeki iddiaların büyük bir yanılgı olduğunu söyleyen Çelik, Türkiye topraklarının yüzde 0.1 oranında madencilik yapıldığını söyledi. Çelik, "Türkiye topraklarının yüzde 30'u tarım, yüzde 29'u orman, yüzde 19'u mera alan iken madencilik yapılan sadece binde bir. Sadece sekiz yüz bin kilometrekareye yakın alanın içerisinde binde birlik bir alanı biz maden işlerinde kullanıyoruz. Maden arama hizmetlerinde siyanürün kullanıldığıyla alakalı genel bir yanılgı var" dedi.