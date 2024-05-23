Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşası için masada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna'da savaşın bir önce biterek, ülkenin altyapısının ve üstyapısının yeniden imar edilmesinin ortak dilekleri olduğunu belirterek, "Güney Kore olsun, Japonya olsun, finansman noktasında destek verip Türk şirketleriyle orada bir şeyler yapılması konusunda görüşmelerimiz var" dedi.Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan ve Hindistan, Güney Asya ile Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Faw Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ni dünyanın takip ettiğini söyledi. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesi konusunda Katar'dan BAE'ye, Irak'tan diğer Körfez'e kadar birçok ülkeyle görüştüklerini ve somut çıktılar almaya başladıklarını belirtti. Türkiye'nin ulaşımının Hazar geçişli olarak Bakü, Tiflis ve Kars hattından sağlandığını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:"Bir yıldır kapalıydı, burada ciddi onarımlar yapılması gerekiyor. Hattın bir kapasitesi var. Bunun mutlaka geliştirilmesi gerekir. Alternatifin olması gerekir. Zengezur Koridoru bu anlamda bir kapasite artırımı sağlayacak. İkincisi sizin elinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız alternatif bir güzergâh olacak. Yine Azerbaycan Bakü geçişli daha yakın bir güzergâh olacak. Bunu bitirdiğimiz an Türk dünyasına Nahçıvan üzerinden daha rahat ulaşma imkânı olacak. Ermenistan'dan geçerse 43 kilometrelik, İran'dan geçerse yaklaşık 60 kilometrelik bir koridordan bahsediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Netleştiği zaman oradan da geçiş sağlanacak ama Azerbaycan tarafındaki bir kısım yapıldı. Bir kısım yapım çalışmaları devam ediyor. Türkiye tarafında da Dilucu-Iğdır- Kars arası 224 kilometrenin ihalesini yaptık, bu sene başlıyoruz."Uraloğlu, temmuzda uzaya fırlatılması planlanan Türksat 6A'ya değinerek, "Artık yazılımıyla her türlü donanımıyla daha güvende olacağız. (Türksat 6A ile) Dünyadaki 10 uydu üreticisinden bir tanesi olduk. İnşallah önümüzdeki ay ABD'ye, temmuz ayında da yörüngesine fırlatarak hem kaliteyi hem kapsama alanını artıracağız. Faydası ne olacak? Hem o uydunun aldığı görüntüleri haberleşmeyi daha güvenli ve kaliteli yapmış olacağız hem de bundan sonra ihtiyacı olana uydu yapıp satmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, lisans ve yetkilendirme sürecini tamamlayıp 2026'da 5G'ye geçmeyi hedeflediklerini de anlattı.